«  Ferrari et Red Bull n’étaient pas aussi mauvais quand ils dominaient  »

Bernie Ecclestone estime que la Formule 1 doit faire quelque chose pour mettre un terme à la domination de Mercedes, affirmant que ce n’était pas si mal quand Ferrari ou Red Bull étaient au sommet.

En course pour un huitième doublé de championnat consécutif cette saison, Mercedes est sur une course record, une qui pourrait également voir Lewis Hamilton établir un nouveau record pour le plus grand nombre de titres du championnat des pilotes.

Mais bien que ce soit une histoire en soi, elle ne se déroule pas toujours bien sur la bonne voie.

La saison dernière, le Britannique a remporté 11 des 17 victoires en Grand Prix, son coéquipier Valtteri Bottas en remportant deux.

C’est le cas depuis 2014, Mercedes remportant plus de la moitié des victoires de chaque saison.

Leur domination n’est pas seulement un casse-tête pour les rivaux de Mercedes, mais aussi pour les patrons du sport, qui admettent qu’ils doivent augmenter le facteur de divertissement.

Une idée sur les cartes pour cette saison est les courses de sprint avec Silverstone confirmé pour en accueillir une. L’Italie, le Canada et le Brésil pourraient ajouter leurs noms à la liste.

S’adressant à Sport1, l’ancien suprême de la F1 a déclaré: «Nous devons réfléchir davantage à ce que nous devons faire en Formule 1, à savoir faire avancer le facteur divertissement.

«C’est aussi plus intéressant de développer les choses du côté de l’ingénierie. Cela change probablement environ 50 pour cent de l’auditoire. Mais nous devrions nous concentrer sur les 85% qui ne veulent que du divertissement.

«Les seules personnes qui peuvent nous aider pour le moment sont chez Mercedes.

«J’ai parlé à Toto, il connaît mes pensées et mes sentiments. J’espère que je ne dis rien de mal à propos de Mercedes là-bas.

«Ils ont fait un travail fantastique pour la Formule 1. Mais j’aimerais que nous revenions à l’ancien temps. Quand Ferrari ou Red Bull dominaient, ce n’était pas si mal.

« À présent. quand vous allez à une course, vous savez que la personne en pole gagnera probablement la course. C’est la mauvaise chose pour le moment.

«Mercedes est tellement dominante. Ce n’est pas leur faute. Ils ont fait un travail incroyable. Mais je pense que les règlements seront modifiés. Vous ne pouvez pas changer le cœur de la Formule 1, mais vous devez faciliter la compétitivité des autres. »

Le joueur de 90 ans n’a pas encore décidé s’il sera présent au Grand Prix de Bahreïn pour assister à la course d’ouverture de la saison.

L’autre course qu’il a hâte de voir en direct est le Grand Prix de Singapour, qu’il a joué un rôle important en apportant au calendrier de la Formule 1.

«Peut-être que j’irai à la première course», a-t-il déclaré. «Mais cela n’a pas encore été décidé.

«Probablement aussi à la course de Singapour parce que j’ai installé la course. Je veux voir que tout fonctionne bien là-bas et que les sponsors sont heureux. Espérons qu’il y aura de bonnes courses là-bas.

«C’est peut-être l’un des meilleurs circuits à avoir jamais montré la course comme elle devrait être. Il n’y a rien de mieux qu’une bonne course de nuit.

