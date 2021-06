Ferrari était presque chez Red Bull, Mercedes en Styrie

Carlos Sainz a été impressionné par le rythme de Ferrari en Styrie, affirmant qu’ils avaient progressé pour être presque sur le rythme de Red Bull et Mercedes en course.

Les deux pilotes Ferrari ont réalisé des performances impressionnantes autour du Red Bull Ring ce week-end, l’Espagnol se hissant à la 6e place à partir d’un départ P12, tandis que son coéquipier Charles Leclerc s’est remis du contact au premier tour pour se frayer un chemin à travers le peloton. prendre P7 une fois le drapeau à damier tombé.

Après avoir déploré les problèmes persistants de l’équipe avec l’usure des pneus ces dernières semaines, Ferrari a réussi à renverser la vapeur avec Sainz allant plus loin dans la course que quiconque à l’exception de Daniel Ricciardo, s’arrêtant au tour 42 alors qu’il réussissait à se frayer un chemin à travers le terrain avant son changement. au caoutchouc plus frais.

En ce qui concerne sa propre performance, l’Espagnol s’est donné une solide évaluation – ainsi que des félicitations pour la vitesse absolue de sa voiture en course.

“Dans l’analyse rapide, c’était ma course la plus complète pour Ferrari jusqu’à présent”, a déclaré Sainz, selon Motorsport-Total.

«Ce fut définitivement un relais très fort sur le milieu. Nous étions sur un rythme très compétitif, plus rapide même que McLaren et presque au niveau du top. À partir de là, la sensation dans la voiture était tout simplement géniale. »

L’ancien coéquipier de Sainz, Lando Norris, pense que la Scuderia est toujours dans la bataille pour la P3 dans le championnat des constructeurs cette saison malgré leurs récentes difficultés, et le pilote Ferrari a fait l’éloge de la façon dont son équipe a essayé d’améliorer sa fortune. , après un week-end hors-couleur au Grand Prix de France alors que les deux voitures ont terminé en dehors des points.

“Quand je suis revenu à Maranello dimanche soir et que nous avons eu toutes ces réunions lundi et mardi, je viens de voir comment l’équipe a mis en commun toutes les forces, comment tout le monde a commencé à proposer des théories et ensuite comment nous avons proposé un court- , plan à moyen et long terme avec chaque département », a expliqué Sainz à propos de leur réaction à une mauvaise course au Paul Ricard.

C’était « certainement très impressionnant » pour l’Espagnol, car il a eu l’occasion de voir comment la Scuderia réagit à l’adversité après une course difficile.

Il a poursuivi : « C’était ma première vraie expérience en tant que pilote Ferrari de voir comment une si grande équipe et une équipe si soudée réagit à ce défi, et j’aime vraiment ça.

“Quand je dis que j’ai été impressionné, je ne le dis pas pour rien.”

