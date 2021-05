Ferrari fait déjà des changements pour éviter de répéter une “très mauvaise course” au Portugal · .

Carlos Sainz Jnr affirme que Ferrari a tiré des leçons importantes de sa performance décevante lors du Grand Prix du Portugal, où il a enregistré sa première arrivée sans point de la saison.

Après avoir couru quatrième au début de la course, Sainz est tombé à la 11e place au drapeau à damier, ce qui, selon lui, montrait que quelque chose avait mal tourné.

«Dimanche soir, comme vous pouvez l’imaginer, je n’avais pas beaucoup de points positifs à prendre parce que je n’étais pas satisfait de la façon dont s’est déroulé dimanche», a-t-il déclaré. «C’était une très mauvaise course. Une occasion perdue plus que tout.

«Après avoir couru quatrième de la course, terminer 11e dans cette Formule 1 moderne, cela signifie que quelque chose a clairement mal tourné et que quelque chose n’a pas tout à fait fonctionné.

Sainz a été amené pour un premier arrêt au stand précoce et, malgré le deuxième relais plus long qu’il lui a laissé, a mis des pneus à gomme moyens au lieu de durs. Leur rythme a chuté vers la fin de la course alors qu’il souffrait de grainage et perdait plusieurs positions.

“Avec un peu plus de temps pour analyser, en laissant passer quelques jours, beaucoup d’analyses faites par l’équipe, par moi-même essayant de comprendre ce qui s’est passé, nous n’avons clairement pas fait du bon travail”, a expliqué Sainz .

«Nous avons pris nos conclusions, nous avons pris notre analyse et nous allons essayer de mettre les choses en place ce week-end pour essayer de nous améliorer.

«Il y a encore des choses à faire pour améliorer les choses auxquelles s’habituer, des choses à comprendre. De toute évidence, nous ne nous attendions pas à ce que le pneu moyen se comporte comme il l’a fait. Nous avons été très agressifs avec le tour d’arrêt et tout et cela ne s’est pas déroulé comme prévu. Mais avec ce que nous avions à l’avance, nous pensions que ça irait bien, et ce n’était clairement pas le cas.

