Ferrari fait face à une facture de réparation de 2,1 millions de livres sterling pour les accidents survenus jusqu’à présent en 2021 · .

in

Ferrari a révélé le coût total des dommages causés à la voiture au cours de la première moitié de la saison 2021 de F1 alors qu’elle continue de réclamer une indemnisation pour les accidents.

Le directeur de l’équipe Mattia Binotto a révélé la facture de réparation de Ferrari pour les 11 courses disputées jusqu’à présent cette saison.

« Si je regarde les dégâts que nous avons subis depuis la toute première course que nous avons eue à Bahreïn jusqu’à la dernière course en Hongrie, si je compte tous les dégâts que nous avons en piste, c’est plus de 2,5 millions d’euros », a-t-il déclaré. “Cela montre à quel point ils sont importants, et ce n’est que la moitié de la saison.”

Le chiffre comprend les accidents impliquant une ou plusieurs voitures. “Ce sont des dommages globaux”, a déclaré Binotto. “Parfois, nous pouvons nous blesser.”

Le total, équivalent à 2,1 millions de livres sterling, représente un peu plus de 2% du total des dépenses que l’équipe est autorisée sous le plafond budgétaire. “Nous avons des imprévus dans notre écart budgétaire final que je pense que nous devons avoir parce que vous ne savez jamais les surprises que nous avons d’ici la fin et les chutes et les dommages”, a déclaré Binotto.

Charles Leclerc a été impliqué dans deux accidents importants cette année. Il a été sorti au premier virage par Lance Stroll en Hongrie, et a heurté la barrière lors des qualifications à Monaco.

Carlos Sainz Jnr a également écrasé sa Ferrari lors des qualifications le week-end dernier, et le duo a été impliqué dans d’autres incidents moins dommageables.

À la suite de l’accident du Grand Prix de Hongrie, Binotto a demandé aux équipes de bénéficier d’exemptions du plafond budgétaire pour payer les réparations résultant d’accidents dont elles n’étaient pas responsables. Cependant, il a admis que l’introduction de telles exemptions dans le règlement financier serait compliquée.

Analyse : indemnisation des dommages causés par l’accident ? Cela pourrait juste arriver dans le plafond budgétaire F1“De toute évidence, il y a eu beaucoup de discussions et des discussions sont toujours en cours”, a-t-il déclaré. « S’il y a un accident, il y a un conducteur coupable et vous n’êtes pas [at fault], si vous avez été endommagé, cela devrait-il être exempté du plafond budgétaire ?

« Je pense que c’est certainement un point important. La raison pour laquelle j’ai mentionné le 2.5 est de montrer que globalement les dommages peuvent être importants et donc, devrions-nous envisager un type de réglementation différent dans ces cas-là?

« Il y a certainement du mérite à cela [but] Je pense qu’il n’y a certainement pas de solutions évidentes. Mais je pense à quelque chose dont nous discuterons sans aucun doute avec la FIA, la F1 et toutes les autres équipes dans les prochaines semaines, et essaierons éventuellement d’y remédier s’il y a une solution pour l’avenir.

Le plafond budgétaire de la F1 a été introduit pour la première fois cette année et fixé à 145 millions de dollars. Il tombera à 140 millions de dollars l’année prochaine et 135 millions de dollars l’année suivante.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Saison 2021 de F1Parcourir tous les articles de la saison 2021 de F1

Partagez cet article de . avec votre réseau :