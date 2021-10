Ferrari fustige la France qui peut saisir les chalutiers britanniques mais pas les bateaux de migrants « Ironique, n’est-ce pas? » | Politique | Nouvelles

Nick Ferrari a grillé George Eustice alors que les tensions continuent de monter entre le Royaume-Uni et la France à propos du différend sur les permis de pêche qui a vu un chalutier britannique saisi par les autorités françaises au motif qu’il opérait dans les eaux françaises sans les bons papiers. Mais M. Ferrari a noté une étrange juxtaposition où la France a pu saisir et retenir un chalutier britannique sans empêcher les bateaux de migrants d’entrer au Royaume-Uni. L’animateur de radio a fait remarquer qu’il s’agissait d’une situation « ironique » et a mis M. Eustice sur place pour répondre de la position contrastée.

Share