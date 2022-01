Ferrari grêle les arrêts aux stands en tant que contributeur majeur à la reprise de 2021

Le directeur de course Ferrari Laurent Mekies était ravi de voir l’amélioration de son équipe dans les stands la saison dernière.

Après une mauvaise campagne 2020, Ferrari n’a remporté que la 6e place dans le championnat des constructeurs, 2021 a marqué une reprise rapide et percutante, la Scuderia battant McLaren en P3 après une bataille féroce du « meilleur du reste ».

Mekies a expliqué que Ferrari s’est concentré sur l’optimisation de ses opérations de course pour 2021, une décision qui a certainement porté ses fruits.

« Notre objectif était l’exécution des courses », a déclaré Mekies par Motorsport-Total.com.

« Peut-être qu’il y a deux choses à garder à l’esprit. Tout d’abord, l’exécution vient de la préparation, donc il y a quelques années, nous avons dû investir beaucoup dans des outils et des simulations pour nous améliorer.

L’accélération de leurs arrêts aux stands s’est alors avérée être le joyau de cette gestion améliorée de la course. À deux reprises, ils ont terminé avec l’arrêt au stand le plus rapide d’un week-end de course, réalisant cet exploit aux États-Unis et au Brésil.

Mais alors que la vitesse ultime est bien sûr importante, Ferrari recherchait la cohérence.

Tout ce travail a été fait avec un œil vigilant sur la saison 2022, lorsque Ferrari espère redevenir challenger pour le titre.

« L’année précédente, nous étions avant-derniers en termes de cela », a déclaré Mekies en référence aux temps d’arrêt aux stands.

« Ce que nous regardons en termes de combat pour le championnat, c’est la cohérence. Le critère que nous utilisons est le pourcentage d’arrêts au stand de moins de trois secondes.

« Si vous faites un arrêt au stand en moins de trois secondes, alors la course est là où elle devrait être. Si c’est 2,5, 2,6 ou 2,3 ​​secondes, cela ne changera pas grand-chose au résultat de la course. Nous regardons également à quelle vitesse nous restons sous les trois secondes dans les arrêts, mais le paramètre le plus important pour nous est le pourcentage.

« En 2020, nous étions avant-derniers sur ce critère. Nous avons donc mis en place un vaste programme pour essayer de changer les choses, à la fois sur la voiture et avec les gars avec la formation et la méthodologie que nous utilisons.

«Aujourd’hui, sur ces critères, nous sommes troisièmes. Et nous ne sommes pas non plus troisièmes aux points par accident. Je pense que c’est un bon exemple de la façon dont le travail en arrière-plan conduit à de meilleurs résultats.

« Dans une bataille de championnat si serrée, où chaque point est en jeu, l’exécution doit être au plus haut niveau. Il n’y a pas d’excuses.

« C’est pourquoi en 2021, même si la voiture n’était pas aussi rapide que nous l’aurions souhaité, nous nous sommes battus comme si c’était pour le championnat. »