Ferrari «  heureuse de pouvoir enfin compter sur ses deux pilotes  »

Marquant des points lors de ses débuts en Ferrari alors que les seuls points marqués par le pilote qu’il a remplacé étaient des points de pénalité, Mattia Binotto dit qu’il est agréable de «enfin» pouvoir «compter sur les deux» pilotes.

La saison dernière, lors de la dernière année de Sebastian Vettel avec Ferrari, la Scuderia n’avait eu que cinq doubles points au cours de la saison de 17 courses.

Alors que Charles Leclerc en a mis 98 au total, Vettel n’en a réussi que 33, Ferrari tombant à la sixième place du championnat des constructeurs. Si Vettel avait égalé son coéquipier, Ferrari aurait pu se battre pour la quatrième place.

Vettel a quitté l’équipe à la fin d’une saison 2020 tendue, remplacé par Carlos Sainz, et s’est dirigé vers Aston Martin.

Les deux ont des débuts contrastés avec leurs nouvelles équipes.

Alors que Sainz a réalisé une première sortie solide, ramenant sa maison SF21 à la huitième place avec Leclerc P6, Vettel s’est qualifié P18 seulement pour être frappé d’une pénalité de grille pour avoir ignoré les jaunes doubles ondulés en Q1.

Hors des points, son week-end est allé de mal en pis quand il a terminé en arrière Esteban Ocon et a été frappé d’une pénalité de 10 secondes. Il a marqué des points, cinq, mais c’étaient tous des points de pénalité.

Binotto semble soulagé de ne pas avoir à faire face au problème de Vettel, mais profite plutôt de sa nouvelle formation, sur laquelle il dit pouvoir «enfin» compter pour livrer.

#Tifosi, @ CarlosSainz55 et @Charles_Leclerc ont un message pour vous après le #BahrainGP 🇧🇭 🤩 # essereFerrari 🔴 # SF21 pic.twitter.com/qFg1uar5z0 – Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 28 mars 2021

Équipez-vous aux couleurs de Ferrari via la boutique officielle de Formule 1

Le patron de l’équipe Ferrari a déclaré à Sky Italia: «Je suis vraiment content des pilotes, je suis heureux de pouvoir enfin compter sur eux deux.

«Carlos a fait une très bonne course avec le rythme. Et puis la motivation est importante, l’envie de grandir en équipe et pas seulement avec les pilotes.

«Aujourd’hui n’était que la première course, ils comprendront où s’améliorer.

«Cette saison, nous ne développerons pas beaucoup la voiture, car nous sommes déjà concentrés sur 2022. Nous apporterons des améliorations, mais il est important qu’elles fonctionnent et qu’elles mènent la voiture dans la bonne direction.

Il a ajouté: «Nous avons choisi Carlos parce que nous savions qu’il était fort pendant la course, il l’a prouvé aujourd’hui.

«Il gagne en confiance avec la voiture, il s’installe très bien avec l’équipe, il travaille très bien avec Charles.

«Charles hier après les qualifications a remercié Carlos de l’avoir poussé à faire le meilleur tour possible. Donc, je suis content des deux.

«Savoir que nous pouvons compter sur les deux est vraiment important. Le plus important est d’être motivé pour continuer à grandir.

«Nos adversaires aujourd’hui ne sont pas Carlos pour Charles et Charles pour Carlos, mais les voitures devant nous. Le jour où nous serons en avance sur toutes les autres équipes, nos pilotes pourront aussi se battre entre eux.

Ferrari a quitté Bahreïn quatrième du championnat des constructeurs, Binotto affirmant que c’était un «bon» début de saison pour l’équipe.

«Oui, nous sommes heureux, mais si nous regardons les meilleures voitures devant nous, nous voyons que nous devons continuer à nous améliorer. Nous tirerons des leçons d’aujourd’hui et nous analyserons les données.

«Nous nous sommes battus avec McLaren, même si Charles a perdu la place, Carlos a terminé la course près de Ricciardo, même si sa course a été affectée par la position de départ.

« Mais je pense que c’était une bonne course en général, mais il y a beaucoup à faire et à travailler, donc nous sommes déjà concentrés sur Imola. »

Reportage supplémentaire de Luca Brambilla

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.