Ferrari: la boîte de vitesses Leclerc va bien mais on ne jouera pas

Les premiers contrôles de la boîte de vitesses de la Ferrari de Charles Leclerc n’ont révélé aucun dommage grave, a déclaré l’équipe italienne, renforçant les espoirs de leur pilote de partir de la pole position dans son Grand Prix de Monaco dimanche.

Leclerc s’est écrasé à la dernière minute des qualifications samedi, décrochant la pole mais anéantissant les espoirs de ses rivaux qui ont dû interrompre leurs derniers tours de vol en fin de séance dans les rues de Monte-Carlo.

L’impact a fait craindre que le joueur de 23 ans ne perde la pole si la boîte de vitesses devait être remplacée, déclenchant une pénalité qui ferait chuter Leclerc au sixième rang sur la grille et propulserait le prétendant au titre de Red Bull Max Verstappen à la pole.

Une porte-parole de Ferrari a déclaré que d’autres vérifications seraient effectuées dimanche pour décider si la même boîte de vitesses pourrait être utilisée pendant la course.

L’équipe a également tweeté: «Une première inspection de la boîte de vitesses de la voiture de Charles Leclerc n’a révélé aucun dommage grave. D’autres vérifications seront effectuées demain, pour décider si la même boîte de vitesses peut être utilisée en course. »

Le chef d’équipe Mattia Binotto a assuré aux journalistes que l’équipe donnerait la priorité à la sécurité: «Nous ne jouerons pas. Pour nous, ce qui est important après une telle qualification, c’est d’essayer de maximiser le nombre de points pour le championnat, et évidemment de maximiser nous devons terminer la course.

«La fiabilité reste la priorité. Si nous avons le moindre doute, nous allons certainement le changer et le réparer », a-t-il ajouté.

Pour Leclerc, c’était un après-midi doux-amer dans les rues de son quartier. Il a résumé: «Des sentiments mitigés aujourd’hui. D’une part, être en pole ici est incroyable. J’étais assez content de mon tour le plus rapide en Q3. Le premier secteur n’était pas idéal, mais dans le deuxième et le troisième, je l’ai mis ensemble.

«Je savais que je pouvais faire mieux, mais j’ai trop poussé dans mon dernier tour en essayant de m’améliorer. Malheureusement, j’ai frappé le mur et maintenant tout ce que nous pouvons faire est de croiser les doigts et d’espérer que les dégâts ne donneront pas lieu à une pénalité.

Bien sûr, c’est encourageant de voir nos performances, mais je pense que c’est un peu ponctuel car la piste correspond très bien aux caractéristiques de notre SF21. C’est pourquoi nous étions si compétitifs aujourd’hui.

«Nous devons garder à l’esprit que nous ne sommes toujours pas au niveau des deux équipes en tête du championnat, mais pour l’instant, ça fait du bien d’avoir extrait le maximum aujourd’hui.

«Quel que soit le résultat, je vais tout donner demain. Ça fait du bien d’être à la maison et de voir tous les fans autour de la piste. C’est Monaco, c’est très imprévisible, et c’est aussi un défi pour nous pilotes, surtout dans la course avec tant de tours.

«C’est un grand défi et nous allons essayer de tout mettre en place pour obtenir un bon résultat», a ajouté Leclerc qui s’est écrasé lors de ses deux précédentes courses de F1 en Principauté.

La pole position de la journée était la première de Leclerc à Monaco et le huitième de sa carrière. Le dernier Monégasque à remporter une pole à domicile fut Louis Chiron en 1936, avant la naissance du championnat du monde. Par coïncidence, Leclerc porte un casque spécial en hommage à son compatriote ce week-end.

Il s’agit notamment du premier départ de Ferrari depuis le Grand Prix du Mexique en 2019 (Reportage par Alan Baldwin)