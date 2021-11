Ferrari, Lambo, Porsche, etc.

Capture d’écran : Microsoft/Kotaku

Forza Horizon 5 ressemble beaucoup à votre concessionnaire local de voitures d’occasion en ce sens que les deux dominent votre écran de télévision pendant des heures la nuit avec le chant des sirènes de « 500 voitures !!! » La question n’est donc pas de savoir si vous allez acheter une nouvelle voiture. C’est plutôt ce que vous allez acheter.

Le célèbre coureur en monde ouvert de Playground Games, qui est maintenant disponible sur Xbox et PC (via Game Pass pour les deux), n’est pas seulement impressionnant pour présenter plus de 500 voitures. Ce qui est impressionnant, c’est que chaque voiture est réglée sur mesure, avec une maniabilité palpable par rapport aux 499 autres. Le résultat est une possibilité de choix vertigineuse. Certaines voitures sont excellentes. Certains, pas tellement. Et quelques-uns sont vraiment les meilleurs de leur catégorie, faisant partie d’un club exclusif de cordes rouges que vous ne vous attendriez à trouver que sur une promenade au large de la Ligurie. Cela ne veut rien dire sur la façon dont, au début de chaque course, vous pouvez affiner vous-même les spécifications, notamment la pression des pneus, la rigidité du ressort, l’angle de chasse, la pression de freinage, etc.

Point final : je m’en fiche de ce genre de choses. Je ne peux même pas honnêtement dire que je le comprends. Si vous recherchez une liste des meilleures voitures de Forza Horizon 5 basée sur les mathématiques et la physique et tout cela, vous feriez probablement mieux de chercher ailleurs. (Crédit où il est dû, les bonnes personnes d’Eurogamer ont un aperçu impressionnant.)

Ma mesure de prédilection pour choisir les meilleures voitures dans Forza Horizon 5 est tout simplement : « Voiture va vite faire vroom ». Ce n’est pas seulement une mesure de la vitesse physique à laquelle un véhicule peut aller tout de suite, mais aussi une référence déterminante d’une équation complètement subjective qui tient compte de la qualité de sa gestion, de son coût et, bien sûr, de sa beauté dans les captures d’écran. . Forza Horizon 5, en fin de compte, consiste à prendre le volant de manèges sympas et amusants à conduire. Selon cette norme, ce sont la crème de la crème.