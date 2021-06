Ferrari lance une collection haute couture | GRAND PRIX 247

Ferrari passe à la vitesse supérieure pour amener sa marque au cheval cabré sur les podiums et dans la gastronomie dans le but de séduire les clients fortunés au-delà de ses fidèles fans.

La société italienne réputée pour son équipe de course de Formule 1 et ses voitures de sport surpuissantes ornées du logo Cavallino Rampante a lancé dimanche une collection de mode et a rouvert un restaurant dans sa ville natale de Maranello deux jours plus tard.

La ligne de vêtements vient du directeur créatif et ancien designer d’Armani Rocco Iannone, tandis que le chef italien étoilé au Michelin, Massimo Bottura, relance le restaurant où le fondateur Enzo Ferrari a dîné avec des amis et des étoiles de Formule 1.

Nicola Boari, directeur de la diversification des marques de Ferrari, a déclaré à . que l’objectif était d’atteindre de nouveaux clients “en termes d’âge et de culture” – au-delà de ses fans de course et de voitures de sport qui convoitent déjà ses vestes, t-shirts et chapeaux de marque.

La clientèle des voitures Ferrari est limitée par conception à moins de 10 000 véhicules par an – moins de clients que le nouveau restaurant de Bottura pourrait servir dans le même temps – et le constructeur automobile de luxe a déclaré qu’il espérait que sa soi-disant stratégie d’extension de marque représenterait 10%. de bénéfices en une décennie.

Ferrari est loin d’être la première marque de voitures de luxe à s’aventurer dans des entreprises de style de vie. D’autres comme les Lamborghini et Bentley de Volkswagen, ainsi que le constructeur américain de motos Harley-Davidson, se sont tournés vers les collections de vêtements.

L’incursion de Ferrari dans la haute cuisine suit également les traces des groupes de mode de luxe, dont le français LVMH et le groupe Kering Gucci, qui se sont également tournés vers Bottura pour son premier restaurant à Florence et un second à Beverly Hills.

“Ferrari est l’une des marques les plus fortes au monde et certainement la marque la plus forte de l’industrie du luxe”, a déclaré Massimo Pizzo de Brand Finance, un cabinet de conseil en évaluation de marque. “Il a le potentiel de réussir même dans l’industrie du vêtement de luxe.”

L’ancien directeur général de Ferrari, Louis Camilleri, a dévoilé la stratégie d’extension de la marque, qui comprend la mode, les restaurants et d’autres expériences de luxe, en 2019, juste avant que la pandémie de coronavirus ne frappe et retarde les plans.

Le lancement intervient maintenant quelques jours après la nomination du nouveau directeur général Benedetto Vigna, un physicien de 52 ans qui a passé 26 ans chez le fabricant de semi-conducteurs STMicroelectronics et devrait faire entrer Ferrari dans l’ère des voitures électriques.

Camilleri a déclaré que les retombées de la marque Ferrari étaient trop étirées et prévoyaient de supprimer environ la moitié des accords de licence du constructeur automobile et de réduire environ 30% de ses catégories de produits.

Les parfums ont depuis disparu des rayons des magasins Ferrari existants, par exemple, tout comme certains produits bas de gamme sans réelle valeur au-delà du logo.

Les analystes ont déclaré qu’il faudrait du temps pour que la nouvelle stratégie de marque de Ferrari réussisse, tandis que certains étaient prudents quant à sa contribution potentielle à la rentabilité.

“Compte tenu du type d’échelle dont vous avez besoin pour être rentable dans le luxe, je ne pense pas que cela augmentera les marges de Ferrari, qui sont déjà assez élevées”, a déclaré Susy Tibaldi, analyste du luxe à la banque suisse UBS.

L’année dernière, 11,3% des revenus nets de Ferrari provenaient de sa catégorie sponsoring, commercial et marque – qui comprend l’équipe de Formule 1 et les revenus générés par la marque via le merchandising, les licences et les redevances – contre 14,3% en 2019.

La rivale directe de Ferrari, Lamborghini, propose plusieurs collections de marques basées sur des partenariats, notamment des vêtements pour hommes, des vêtements pour enfants et des vêtements de vie, tandis que la stratégie d’extension de marque de Bentley se concentre sur les accessoires et les meubles de luxe.

Les deux sociétés ont déclaré que leurs stratégies d’extension de marque apportaient des contributions importantes et croissantes, mais ont refusé de détailler les revenus qu’elles ont générés.

Harley-Davidson a longtemps profité d’une large gamme d’équipements de style de vie de marque, son merchandising général représentant 5,7 % des revenus de la division motos de l’entreprise l’année dernière.

Ferrari, qui prévoit initialement de vendre sa ligne de mode via ses magasins et en ligne, sera en concurrence avec les poids lourds du luxe sur un marché estimé à quelque 280 milliards d’euros (341 milliards de dollars) cette année.

La société mère de Ferrari, Exor, la société d’investissement de la famille italienne Agnelli, s’est également lancée dans le luxe.

Il a récemment racheté 24% du chausseur Christian Louboutin et est devenu le plus gros investisseur du groupe de luxe chinois Shang Xia, co-fondé par le français Hermès.

Alors qu’elle s’éloigne des vêtements sous licence qu’elle vend déjà, des sources de l’industrie s’attendent à ce que la ligne de vêtements tombe dans une catégorie de «luxe moyen», un cran en dessous de grandes marques telles que Gucci ou les italiens Prada et Dolce & Gabbana.

La collection devrait inclure des articles de prêt-à-porter fabriqués avec des tissus haut de gamme, plutôt que des looks streetwear plus décontractés, ont indiqué les sources.

Les créations pourraient s’inspirer du passé de Iannone à la maison de couture italienne Armani et du tailleur Pal Zileri, avec des lignes épurées et élégantes et des détails subtils et minimalistes.

« Il est clair qu’il doit y avoir un récit, axé sur le ‘Made in Italy’, ils ne peuvent pas simplement sortir avec un T-shirt avec un logo », a déclaré Tibaldi chez UBS.

Quant au restaurant Il Cavallino devant le siège de Ferrari, le personnel prépare activement l’ouverture la semaine prochaine dans des salles décorées avec un nez de Formule 1, des photos encadrées d’Enzo avec des amis et des affiches de course Ferrari.

Debout près d’un vieux moteur V12 et d’une version plus moderne utilisée dans l’une des voitures de Michael Schumacher, Bottura a déclaré à . qu’il prévoyait de donner aux spécialités locales telles que les tortellini et les tagliatelles un look frais et contemporain.

“Je regarde le passé d’une manière critique, pas avec nostalgie, pour apporter le meilleur du passé dans le futur, pour renouveler la tradition, exactement comme le fait Ferrari”, a-t-il déclaré. (Reportage de Giulio Piovaccari et Giulia Segreti)

