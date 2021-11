Le directeur de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto, a félicité les pilotes de l’équipe après avoir échangé deux fois leurs positions sur instruction de l’équipe lors du Grand Prix de Mexico.

La diffusion mondiale de la course a montré que Charles Leclerc hésitait initialement à répondre à une demande de laisser son coéquipier Carlos Sainz Jnr le dépasser. Leclerc s’est conformé et Sainz a ensuite reculé de six secondes pour redonner la position.

L’échange était organisé pour donner à Sainz l’opportunité d’attaquer Pierre Gasly pour la quatrième place. Leclerc a d’abord permis à Sainz de passer cinquième avant que Sainz ne rende la pareille à son coéquipier dans les derniers tours.

Binotto a expliqué comment l’équipe avait planifié la stratégie avec ses pilotes avant la course.

« C’est un scénario dont nous avons discuté ce matin lors de notre réunion stratégique habituelle », a-t-il déclaré.

« Nous le savions à un moment donné de la course, peut-être parce que nous avons en quelque sorte mis en place une stratégie différente entre les deux – l’un s’arrêtant tôt, l’autre restant plus longtemps en piste et l’autre restant plus longtemps avec un désavantage de pneus à la fin de la course. Nous savions donc que cela aurait peut-être été l’occasion d’essayer de rattraper le pilote devant, qui était Gasly.

« Mais c’était sur le papier, et nous avons dit qu’en faisant cela, nous aurions donné un avantage à l’un des deux pilotes. Nous nous sommes donc arrêtés avec l’intention d’essayer de rattraper Gasly, puis de revenir en arrière si cela n’aurait pas fonctionné et nous l’avons fait. Je pense donc que c’est un bon esprit d’équipe.

Sainz s’est éloigné de son coéquipier dans le but de rattraper Gasly, mais n’a pas pu s’approcher suffisamment pour constituer une menace pour l’AlphaTauri. Sainz a ensuite fortement reculé dans le premier secteur au 69e tour, sacrifiant un avantage de 6,4 secondes sur la sœur Ferrari pour permettre à son coéquipier de rattraper et de récupérer sa cinquième position.

« Cela a été, dans la collaboration des deux pilotes, formidable – la façon dont cela a été géré », a déclaré Binotto.

« Ce n’est pas facile quand on a six, sept secondes d’avance, il faut tellement ralentir pour échanger à nouveau pour redonner la position. Mais la meilleure chose est qu’ils comprennent tous les deux la situation en ce moment.

«Nous avons donc essayé tout ce que nous pouvions essayer de rattraper Gasly. Mais lorsque nous avons réalisé que cela n’aurait pas été possible, nous avons simplement conservé les positions initiales. »

