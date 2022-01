Ferrari met fin à son contrat de sponsoring automobile avec UPS après neuf ans passés ensemble

Ferrari a conclu son association de neuf ans avec UPS, en tant que partenaire officiel d’expédition et de logistique.

Le logo UPS est apparu sur les combinaisons de course Ferrari et leur image de marque depuis 2013, et le site officiel de l’équipe indique qu’ils avaient « fourni des livraisons urgentes, des informations et un soutien au réseau Ferrari dans le monde entier » pendant cette période.

UPS a été retiré de la liste des partenaires de l’équipe de course sur le site Web de Ferrari, avec la confirmation du Sports Business Journal que l’accord entre l’équipe et le sponsor n’avait pas été renouvelé.

Il manque également sur le site Web de l’équipe « Mission Winnow », l’initiative lancée par le fabricant de tabac Philip Morris International en 2018 pour faire connaître son objectif de réduire les ventes de cigarettes et de passer à la création de produits alternatifs.

La réunion de Ferrari avec Santander en 2022 nous noie dans la nostalgie 🤩 #F1 pic.twitter.com/ZlYqjmsg9j – PlanetF1 (@Planet_F1) 21 décembre 2021

Mission Winnow avait été inclus dans le nom officiel de l’équipe, mais il a été confirmé avant Noël qu’ils étaient redevenus simplement Scuderia Ferrari sur la liste officielle des inscrits en 2022.

L’avenir global de l’implication de Philip Morris International n’a pas encore été décidé, des discussions étant toujours en cours sur leur future relation.

L’équipe a cependant ajouté de nouveaux sponsors à sa place, Santander revenant en tant que partenaire de l’équipe après que le logo de la banque soit apparu sur leurs voitures tout au long des années 2010, et cet accord de sponsoring a maintenant été relancé sur un contrat pluriannuel.

Velas, une entreprise technologique suisse qui verra Ferrari entrer probablement dans le monde des jetons non fongibles, rejoint également l’équipe en tant que sponsor. [NFTs] pour la première fois.

Le PDG et co-fondateur de Velas, Farhad Shagulyamov, a déclaré à propos de l’accord : « Après avoir construit une blockchain de nouvelle génération qui met l’accent à la fois sur la durabilité et la performance, il était naturel de s’associer avec une autre icône d’excellence, qui est Ferrari.

« Velas a introduit une variété innovante de technologies pionnières dans la blockchain et les produits associés, qui seront désormais présentés au sommet du sport automobile. »