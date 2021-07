Ferrari n’a pas résolu le problème des pneus malgré une course solide

Charles Leclerc a déclaré que Ferrari n’avait pas résolu les problèmes de pneus derrière leur terrible performance en France, bien qu’il ait terminé hier le Grand Prix de Grande-Bretagne à moins de quatre secondes du vainqueur de la course Lewis Hamilton.

Les deux pilotes Ferrari ont terminé hors des points au Paul Ricard après avoir subi une grave baisse des performances des pneus. L’équipe craignait de rencontrer une répétition à Silverstone, un autre circuit qui met à rude épreuve les pneus avant.

Cependant, les deux pilotes avaient un rythme soutenu dans la course. Leclerc, parti quatrième, a pris la tête dès le premier tour après la collision entre Hamilton et Max Verstappen. Il a gardé la tête jusqu’au 49e tour, quand Hamilton l’a dépassé pour la victoire avec trois tours à faire.

Leclerc a déclaré que le rythme de Ferrari lors du premier relais en pneus médium était « étonnamment bon ». Il a réussi à devancer Hamilton malgré un problème de moteur intermittent. « La voiture était incroyable là-bas et nous étions très, très rapides. »

Cependant, Hamilton l’a rattrapé rapidement une fois qu’ils sont passés à des pneus plus durs dans le deuxième relais.

“Sur le dur, ce n’est pas comme si quelque chose semblait particulièrement faible”, a déclaré Leclerc. “C’était plutôt bien, mais chaque fois que je commençais à heurter la circulation, je sentais que nous étions sur des pneus un peu plus fragiles et nous semblions souffrir un peu plus, en étant [near] ces gars, même si c’était assez loin, je pouvais sentir que l’arrière de la voiture n’était pas aussi stable que je le voulais.

« Cela nous a fait perdre un peu le rythme que nous avions auparavant. Mais dans l’ensemble, même quand tout allait bien, Lewis était juste beaucoup plus rapide que nous avec ces pneus durs.

Les efforts de Ferrari pour comprendre ce qui n’a pas fonctionné lors du Grand Prix de France se poursuivront malgré leur course réussie hier, a déclaré Leclerc.

« Il y a eu une grande enquête après la France pour essayer de comprendre exactement pourquoi nous luttions autant avec ces pneus avant », a-t-il déclaré. « Je ne pense pas que nous ayons encore cette réponse. Alors oui, nous étions bien mieux ici mais je ne pense pas que ce soit parce que nous avons trouvé la réponse complète de ce qui s’est passé en France.

« Donc, l’enquête est toujours en cours et nous y travaillons toujours dur. Et même si nous avons eu une bonne journée aujourd’hui, nous n’oublions pas la mauvaise journée en France et une fois que nous comprenons toute l’étendue de la raison pour laquelle nous avons été lents en France.

“Ensuite, je suis presque sûr que nous allons faire un grand pas en tant qu’équipe et cela nous aidera à reproduire ce type de performance comme nous l’avons fait aujourd’hui.”

