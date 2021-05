Ferrari n’a pas vérifié l’arbre de transmission car il “ n’était pas cassé ”

L’inspection par Ferrari de la voiture de Charles Leclerc après son accident à Monaco Q3 n’a pas couvert l’arbre de transmission gauche, car il n’était pas cassé.

Le pilote monégasque pensait avoir esquivé une énorme balle lorsque sa boîte de vitesses avait été dégagée malgré un lourd shunt dans les barrières, ce qui lui permettait de commencer sa course à domicile en pole.

Mais la malédiction de Monaco de Leclerc est revenue sur le tour de parade quand il a été contraint de retourner aux stands, Ferrari découvrant alors un problème d’arbre de transmission.

Et avec pas assez de temps avant l’extinction des lumières pour le réparer, cela signifiait que Leclerc se retrouvait avec un DNS et resterait sans une arrivée monégasque à son nom, une course qui remontait à ses jours de Formule 2.

«Nous devons comprendre pleinement ce qui s’est passé. La panne est sur l’arbre de transmission dans le moyeu du côté gauche, donc ce n’est pas un problème de boîte de vitesses que nous avons eu », a expliqué le patron de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto, à Sky F1.

«La boîte de vitesses a été inspectée hier soir, elle a été reconstruite et la boîte de vitesses était correcte pour la course. Ce qui s’est passé est du côté opposé par rapport à l’accident, il se peut donc que ce ne soit pas du tout lié à l’accident. Mais quelque chose sur lequel nous devons comprendre et analyser attentivement. Nous n’avons pas de réponse pour le moment. »

Lorsqu’on lui a demandé de confirmer que cette zone n’avait pas été vérifiée après le crash, Binotto a répondu: “Non, c’était une zone qui n’a pas été vérifiée car elle n’était pas endommagée.”

Malgré l’amère déception, Leclerc s’est encore rendu sur la piste pour honorer son hymne national et après la course célébré avec l’équipe alors que Carlos Sainz montait sur le podium après une arrivée en P2.

Et c’est quelque chose qui a ravi Binotto car cela montre le fort esprit d’équipe.

“Je pense qu’il y a beaucoup de points positifs tout d’abord du week-end, je pense d’abord à notre surperformance ici à Monaco avec la voiture depuis jeudi”, a expliqué Binotto.

«Le premier podium pour Carlos avec nous, et le fait aussi que nous voyions Charles sous le podium célébrer à la fois Carlos et l’équipe.

«Je pense que cela montre le bon esprit d’équipe, montre comment nous sommes unis, le fait que nous essayons vraiment ensemble de donner au projet une base solide pour l’avenir.

«Alors aujourd’hui, il est déçu car il sait qu’il aurait pu faire une bonne course aujourd’hui, et nous avions au moins le rythme pour nous battre avec Max [Verstappen], mais c’est la vie et je pense qu’il a déjà très bien réagi, en essayant de célébrer, de rester proche et uni avec l’équipe.

Équipez-vous aux couleurs de Ferrari via la boutique officielle de Formule 1

Ce fut un exploit pour Sainz de marquer une finition P2 lors de sa cinquième course seulement avec Ferrari, mais Binotto connaissait la qualité de pilote qu’ils obtenaient lorsqu’ils l’ont choisi comme successeur de Sebastian Vettel.

“Je pense que c’est un bon pilote et nous le savions, nous l’avons employé, et je pense qu’il nous montre à quel point il est bon”, a déclaré Binotto.

«Encore une fois bon pour Ferrari que nous ayons fait le bon choix avec lui, il s’intègre vraiment bien, il roule vite, c’est un bon leader, à l’intérieur du cockpit mais aussi à l’extérieur, je pense qu’il est une bonne référence pour Charles.

«Il pousse aussi Charles à être meilleur, et c’était vraiment l’objectif.»

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!