“Ferrari n’a rien à envier à McLaren, dans les virages”

Carlos Sainz pense que Ferrari n’a aucune raison d'”envier” McLaren, du moins en ce qui concerne la vitesse en virage.

C’est pourtant dans les lignes droites qu’ils perdent du terrain face à leurs rivaux de Woking.

Alors que McLaren terminait son troisième podium de la saison au Grand Prix d’Autriche, Lando Norris prenant le drapeau à damier à la troisième place, Sainz s’est réconforté en battant l’autre McLaren de Daniel Ricciardo.

L’Espagnol a lancé une charge tardive pour prendre position sur l’Aussie, terminant cinquième le jour après avoir commencé P10.

“Je suis heureux parce que j’ai beaucoup lutté au début et je pensais que je n’allais nulle part avec le dur, puis terminer P5 vous prouve que les courses sont longues et qu’il faut rester patient”, a-t-il déclaré à Sky Italie.

« C’était une belle course, une course agréable. Le début a été difficile mais au final le résultat est positif.

Parti sur le dur Pirellis, l’Espagnol a connu un début de dix tours difficile avant que ses pneus ne rentrent et que les softs de ses rivaux ne commencent à tomber.

“Vraiment compliqué parce que j’étais sur le dur”, a-t-il expliqué. « Tous les autres étaient au médium ou par exemple Seb au soft. Ils avaient beaucoup plus d’adhérence. Vous avez vu que Raikkonen a lutté comme moi aussi, nous étions tous les deux là, glissant beaucoup.

« Mais je suis resté calme et après dix tours, j’ai vu que tout le monde commençait à se dégrader un peu et à partir de ce moment-là, j’étais plus rapide. Je suis content parce que nous avons bien récupéré.

Le résultat de dimanche a permis à McLaren d’étendre son avance dans la course pour le “meilleur du reste” au championnat des constructeurs à 19 points sur la Scuderia.

Sainz pense que Ferrari est à la hauteur de McLaren, du moins en ce qui concerne la vitesse en virage.

“Nous sommes rapides dans le coin, c’est sûr”, a-t-il déclaré. « Je pense que dans les virages nous n’avons rien à envier à McLaren et nous ne sommes pas si loin de Mercedes et Red Bull dans le virage comme vous l’avez vu à Monaco et à Bakou.

« On arrive sur ces circuits et on galère un peu car il y a beaucoup de lignes droites mais dans le virage on va vite. »

Sur les McLaren en vitesse en ligne droite, Sainz admet qu’il était « difficile » d’attraper et de dépasser Ricciardo.

Il a ajouté : « C’est difficile de dépasser cette McLaren. Il a une grande puissance à la sortie des virages. Si vous ouvrez le DRS vers la McLaren, cela ne fait pas grand-chose.

« J’ai beaucoup risqué au freinage au virage 3, j’ai réussi à prendre l’intérieur, l’air pur m’a procuré une bonne motricité. Au final, j’ai réussi à le dépasser mais je pensais que c’était difficile.

Reportage supplémentaire de Luca Brambilla

