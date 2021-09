Ferrari “ne peut pas influencer” la décision du pilote Alfa Romeo

in

Bien que Mattia Binotto affirme que le choix du pilote fait partie de la conversation avec Alfa Romeo, il est catégorique que la composition est un “choix de l’équipe”.

En 2019, Ferrari a placé Antonio Giovinazzi dans l’équipe Alfa Romeo et c’était la décision de la Scuderia de le garder sur le siège pour 2020 et encore cette année.

Mais la saison prochaine, c’est une autre histoire.

Le patron de l’équipe Alfa Romeo, Fred Vasseur, a clairement indiqué que la composition de son équipe en 2022 sera sa décision, pas celle de Ferrari.

Cependant, la rumeur dit qu’il serait sur le point de laisser tomber le pilote Ferrari Giovinazzi, on a demandé à Binotto si cela aurait un impact sur l’avenir de Ferrari avec l’équipe à moteur Ferrari.

Il maintient que la décision finale concernant l’alignement des pilotes appartient uniquement à chaque équipe « indépendante ».

“Je pense que c’est vraiment un choix de l’équipe”, a-t-il déclaré lors de la conférence de presse FIA ​​de vendredi pour le week-end du Grand Prix d’Italie.

« L’équipe est vraiment indépendante sur le choix de son pilote, ce qui est également important pour nous.

« Il est clair aussi qu’Antonio pour nous, c’est notre pilote de réserve, c’est un pilote italien, il fait partie de la famille Ferrari, c’est un pilote Ferrari, donc pour nous ce sera formidable de l’avoir encore au volant l’année prochaine.

“Nous pensons qu’il est un bon pilote et qu’il mérite d’une manière ou d’une autre d’avoir un siège l’année prochaine mais, comme je l’ai dit, nous ne pouvons pas influencer la décision de l’équipe.”

Mais Binotto a ajouté: “En tant que fournisseur de groupes motopropulseurs, je pense évidemment que nous évaluons toujours la collaboration, le partenariat avec l’équipe, et évidemment le choix du pilote fait partie de l’évaluation.”

Si Alfa Romeo abandonne Giovinazzi en faveur de Theo Pourchaire ou de Guanyu Zhou, dont les sponsors seraient prêts à payer 30 millions d’euros pour le mettre dans la voiture, l’Italien sera probablement exclu de la Formule 1.

Bien que Haas n’ait pas officiellement confirmé son alignement 2022, l’équipe devrait rester avec Mick Schumacher et Nikita Mazepin, le reste de la grille étant confirmé.

Binotto dit que Ferrari pourrait potentiellement aider Giovinazzi à trouver un autre siège de course dans une série différente, bien que pour l’instant l’accent soit toujours mis sur Alfa Romeo et la F1.

“C’est quelque chose sur lequel nous ne commençons pas à discuter avec lui”, a déclaré l’Italien.

“Beaucoup dépendra de ce qu’il est prêt [to do] et quel est l’intérêt d’Antonio pour l’avenir.

“Mais je pense que les premiers efforts devraient être d’essayer de lui trouver une place et un siège en F1 et c’est là-dessus que nous sommes pleinement concentrés pour le moment.”