Ferrari n’est pas « naïf » pour combler l’écart avec Mercedes et Red Bull lors de la saison 2022

Ferrari dit qu’ils ne se font aucune illusion sur leurs chances de combler l’écart avec Mercedes et Red Bull au cours de la saison 2022.

Des suggestions ont émergé selon lesquelles Ferrari pourrait faire des « deux grands » un « trois grands » à nouveau cette année, avec le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, même de la partie.

Horner a évoqué en plaisantant à moitié la perspective que Ferrari « nous fasse sortir du parc » lors de la course d’ouverture à Bahreïn, car ils ont peut-être pu se concentrer davantage sur le développement de leur nouvelle voiture 2022 conforme à la réglementation F1 révisée.

C’est faisable, dit Horner, car Mercedes et Red Bull devaient encore passer du temps à travailler sur leurs challengers respectifs de 2021 tout en se battant pour le championnat du monde.

Ferrari a également progressé puisqu’elle a dépassé McLaren pour terminer troisième au classement des constructeurs, bien que leurs pilotes Charles Leclerc et Carlos Sainz n’aient été que des prétendants aux podiums plutôt qu’aux victoires en course tout au long de l’année.

Ainsi, Laurent Mekies, le directeur sportif de Ferrari, ne se laisse pas emporter par les chances de son équipe d’entrer soudainement dans la bataille au sommet, même si les changements réglementaires ont été conçus pour niveler les choses.

« Je suis sûr qu’ils ont dû se développer l’année dernière », a déclaré Mekies à propos de Mercedes et Red Bull, cités par Motorsport.com.

« Ce sont dans les deux cas des organisations incroyables et il suffit de regarder les résultats pour s’en rendre compte.

« Par conséquent, je ne sous-estimerais pas une seconde leur capacité à produire une excellente voiture 2022.

«Oui, ils ont dû dépenser plus pour 2021, mais si vous regardez les résultats qu’ils ont produits au cours des 10 dernières années, l’un et l’autre, il faudrait être très naïf pour penser qu’il sera facile de combler l’écart.

« Parce qu’en fin de compte, vous devez encore combler l’écart. Même nous, nous regardons les numéros de voiture 2022 par rapport à l’endroit où nous sommes, et si par rapport à l’endroit où nous sommes est X dixièmes plus lent pour ces gars-là, nous devons obtenir cet écart plus l’écart avec eux.

« Donc, je ne serais pas trop inquiet pour eux. »

Ferrari a déjà confirmé que sa nouvelle voiture serait présentée au monde entre le 16 et le 18 février, et le directeur de l’équipe Mattia Binotto a également déclaré qu’il était difficile de prédire à quel point ils seraient compétitifs la prochaine fois.

« Nous savons que nous n’avons aucune référence aux autres et au concurrent. C’est le plus difficile – nous n’avons aucun guide sur ce qui se passe avec les autres », a déclaré Binotto.

« Mais il est important pour moi de savoir que nous atteignons nos objectifs et que cela progresse comme prévu. Nous savons que le changement de réglementation est une grande opportunité et pour nous aussi, [it’s] une opportunité.

« Nous avons un plafond budgétaire depuis 2021 qui sera encore plus restrictif l’année prochaine, encore un grand défi. Mais sur tout cela, je dois dire que l’équipe est bien organisée et, pour moi, travaille fort.