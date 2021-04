Ferrari n’était pas habituée aux visites régulières de Carlos Sainz à Maranello

Carlos Sainz est une présence familière à la base Ferrari de Maranello, mais au début, ils ne savaient pas trop quoi faire de lui.

Après avoir passé deux saisons avec McLaren, Sainz a décroché un passage de rêve à Ferrari pour 2021, occupant le siège laissé vacant par le quadruple champion du monde Sebastian Vettel.

Et il n’a pas fallu longtemps à Sainz pour transférer l’éthique de travail qu’il a développée chez McLaren à Ferrari.

Le personnel de l’usine Ferrari de Maranello n’était pas habitué à avoir un pilote là-bas si régulièrement, mais avec le temps, il a trouvé des moyens de garder l’Espagnol occupé.

«C’est une éthique de travail, ou une méthode de travail, que j’ai en quelque sorte découverte chez McLaren», a-t-il déclaré à Sky F1.

«J’ai déménagé au Royaume-Uni pour essayer de faire mon adaptation à McLaren la première année aussi vite que possible. Au début, Ferrari n’était pas habituée à avoir le pilote là-bas si souvent et nous avons dû trouver des moyens de me tenir occupé ou essayer de dire «que devons-nous faire aujourd’hui, faisons quelque chose et rendons-le utile». Mais ensuite, nous nous y sommes habitués et cela a vraiment bien fonctionné.

Bien que Sainz n’ait pas été en mesure de conduire le challenger de Ferrari 2021, le SF21, pour le premier jusqu’aux essais de pré-saison à Bahreïn, il a fait ses débuts non officiels au volant d’une Ferrari lors d’un test privé sur leur piste de Fiorano qui comprenait également Charles Leclerc et les membres de la Ferrari Driver Academy.

Et c’est à ce moment-là que ça a vraiment commencé à sombrer pour Sainz qu’il était pilote Ferrari.

«Je ne suis pas très doué pour décrire mes émotions et mes sentiments, mais je peux vous dire que vous pouvez sentir à quel point tous les ingénieurs et mécaniciens savent que c’est un jour important pour vous, et vous voyez les fans aux clôtures, ils en ont eu quelques de banderoles me soutenant », se souvient-il.

«Cela me semblait incroyablement spécial parce que j’ai soudain réalisé que ce moment était le moment dont je rêvais depuis 15 ans. Mes idoles du passé – Schumacher, Alonso, Vettel – ils ont tous eu ce premier jour à Fiorano – et j’ai beaucoup apprécié.

«Quand je me suis couché ce soir-là, j’ai pu y réfléchir un peu et j’ai vraiment apprécié.»

