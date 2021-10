Ferrari n’était pas prête à gagner des titres avec moi ou Sebastian Vettel

Fernando Alonso a affirmé que Ferrari n’était peut-être « pas prêt » à se battre pour les championnats du monde alors que lui et Sebastian Vettel étaient dans l’équipe.

Alonso était largement considéré comme ayant poussé plusieurs voitures sous-performantes au-delà de leurs capacités à son époque avec la Scuderia, s’approchant atrocement de la victoire au Championnat du monde en 2010 et 2012, avec des machines inférieures à la Red Bull de Vettel à l’époque.

L’Allemand a remplacé Alonso en 2015 alors que l’Espagnol a choisi de retourner chez McLaren, et n’a pas non plus été en mesure de ramener un titre à Ferrari en six saisons avec l’équipe – après qu’Alonso y ait été pendant cinq ans.

Vettel a également failli remporter un cinquième championnat du monde avec la Scuderia, après avoir été dans des batailles serrées avec Lewis Hamilton au cours de la première moitié de 2017 et 2018 en particulier, avant que la Mercedes ne puisse se démarquer au cours des deux saisons.

Ils ont tous deux failli rater pour différentes raisons dans leurs combats pour le titre, mais Alonso a laissé entendre que l’équipe n’était peut-être pas au bon endroit pour remporter un autre championnat du monde.

« Non », a déclaré Alonso à F1-Insider lorsqu’on lui a demandé si lui et Vettel avaient discuté de leur manque combiné de titres avec Ferrari.

« Bien que nous ayons souvent eu des batailles serrées quand j’étais dans la Ferrari et lui dans la Red Bull. En 2012, il a même eu un peu de chance dans la dernière course pour finir avec une Red Bull très endommagée.

« Nous avons tous les deux essayé Ferrari, nous nous sommes parfois rapprochés, mais nous n’avons finalement pas réussi. Peut-être que Ferrari n’était pas prêt à avoir à nouveau un champion du monde dans le cockpit à notre époque. »

Kimi Raikkonen reste le dernier champion du monde de Ferrari après avoir remporté le titre en 2007, et la Scuderia a maintenant rompu avec son moule de longue date consistant à avoir des pilotes expérimentés dans un rôle clair de «numéro un» et de «numéro deux», en alignant leur plus jeune de tous les temps. équipage de Charles Leclerc et Carlos Sainz cette année.

Tel a été l’ajustement au sein de l’équipe, Leclerc a admis plus tôt dans l’année que l’atmosphère dans l’équipe a changé après le départ de Vettel.

Ce changement d’approche, combiné à leur incapacité à se battre pour les championnats au cours des deux dernières années, donne à Alonso le sentiment qu’ils ont adopté une stratégie plus large alors qu’ils tracent leur chemin vers l’avant.

« Je pense qu’ils ont maintenant changé leur planification », a-t-il déclaré. « Les attentes ne sont plus si élevées ; ils courent avec de jeunes pilotes. Ils pensent plus sur des périodes plus longues maintenant, pas trop à court terme.