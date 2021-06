Ferrari nomme Benedetto Vigna, directeur général de la STM, comme nouveau PDG

Le logo Ferrari est représenté alors que la Ferrari Roma est dévoilée lors de sa première présentation mondiale à Rome, en Italie

Ferrari (RACE.MI) a nommé Benedetto Vigna en tant que nouveau directeur général, a-t-il annoncé mercredi, alors que le constructeur italien de voitures de luxe pourvoit un poste vacant de six mois à son poste le plus élevé.

Vigna, actuellement cadre supérieur chez STMicroelectronics (STM.BN), remplace l’ancien PDG Louis Camilleri qui a pris sa retraite en décembre pour des raisons personnelles, après avoir occupé ce poste pendant près de deux ans et demi.

Vigna débutera chez Ferrari le 1er septembre, a indiqué la société dans un communiqué, ajoutant qu’il était actuellement président du groupe Systèmes et capteurs analogiques, micro-électromécaniques, l’entreprise opérationnelle la plus importante et la plus rentable de STM en 2020.

Le président John Elkann, le descendant de la famille Agnelli qui contrôle Ferrari via sa société d’investissement Exor (EXOR.MI), a déclaré que la société était « ravie » d’accueillir Vigna en tant que nouveau PDG.

“Sa compréhension approfondie des technologies à l’origine d’une grande partie du changement dans notre industrie, et ses compétences éprouvées en matière d’innovation, de création d’entreprise et de leadership, renforceront davantage Ferrari et son histoire unique de passion et de performance, dans l’ère passionnante à venir”, a-t-il déclaré. dans un rapport.

Elkann dirige l’entreprise par intérim depuis la retraite de Camilleri.