Ferrari nomme les qualités remarquables de Mick Schumacher

Le directeur de course Ferrari Laurent Mekies a sélectionné les qualités de Mick Schumacher qui se démarquent de l’équipe italienne.

Il a maintenant été officiellement confirmé que l’Allemand restera sur la grille de Formule 1 pour la campagne 2022, au volant de Haas de nouveau.

Avec lui faisant partie de l’académie Ferrari, l’équipe italienne a publié une réponse à la nouvelle, affirmant que c’était “un autre pas en avant” pour le pilote.

Dans ce document, Mekies a révélé ce qui, à propos de Schumacher, s’est démarqué et continue de se démarquer de ceux de la Scuderia.

“Au cours de sa première saison en Formule 1, Mick a confirmé les qualités et les capacités qui avaient caractérisé les premiers stades de sa carrière à ce jour”, a-t-il déclaré.

“La détermination de la vitesse, une solide éthique de travail et un désir et une capacité d’apprendre sont quelques-unes des qualités qui se sont démarquées au cours de son passage à notre Académie et au cours de sa première année chez Haas.

“Nous sommes très confiants qu’il continuera à progresser encore plus dans une équipe qui partage ses ambitions.”

Rien qu’en termes de résultats, la saison de recrue de Schumacher n’a pas été particulièrement réussie car il a été coincé à l’arrière du peloton avec la voiture la plus lente sur la grille.

Malgré cela, il dit toujours qu’il vit son rêve et est optimiste que les choses s’amélioreront la saison prochaine.

“En faisant partie du peloton de Formule 1, je vis déjà mon rêve”, a-t-il déclaré.

« Jusqu’à présent, la première année avec Haas a été très excitante et instructive. Je suis sûr que je peux apporter toute l’expérience que j’ai acquise dans l’année à venir.

« De nouveaux règlements techniques, l’ambition impressionnante de toute l’équipe Haas F1 et bien sûr le soutien de Ferrari, je pense que cela nous rapprochera du terrain pour la saison 2022 et nous permettra de nous battre pour les points.

« J’ai hâte de faire partie d’une équipe qui se renforce et je ferai tout ce que je peux de mon côté pour nous faire avancer.

“Enfin, je tiens à remercier la Ferrari Driver Academy pour la confiance qu’elle me témoigne depuis tant d’années.”

