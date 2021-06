Ferrari nomme un nouveau PDG pour succéder à Louis Camilleri

Ferrari a annoncé son nouveau PDG pour remplacer Louis Camilleri, avec Benedetto Vigna nommé à ce poste.

Camilleri a fait une sortie brutale des géants italiens en décembre dernier, juste avant la dernière course de la saison 2020 de Formule 1 à Abu Dhabi.

Après un peu moins de deux ans et demi en poste, suite au décès de son prédécesseur Sergio Marchionne, Camilleri a pris sa retraite avec effet immédiat pour des raisons personnelles.

Depuis lors, Ferrari a pris son temps pour identifier un successeur, le président John Elkann faisant office de PDG par intérim.

Mais maintenant, ils ont choisi Vigna, un homme de 52 ans qui vient de l’extérieur du giron de Maranello et qui rejoindra le 1er septembre STMicroelectronics, où il est actuellement président de son groupe Analog, MEMS (Micro-electromechanical Systems) et Sensors, le l’activité d’exploitation la plus importante et la plus rentable de l’entreprise en 2020.

“C’est un honneur spécial de rejoindre Ferrari en tant que PDG et je le fais avec le même sentiment d’enthousiasme et de responsabilité”, a déclaré Vigna.

« Enthousiasme pour les grandes opportunités qui sont là pour être saisies. Et avec un profond sens des responsabilités envers les réalisations et les capacités extraordinaires des hommes et des femmes de Ferrari, envers toutes les parties prenantes de l’entreprise et envers tous ceux dans le monde pour qui Ferrari est une passion si unique.

Le président de Ferrari, Elkann, a ajouté : « Nous sommes ravis d’accueillir Benedetto Vigna en tant que nouveau PDG de Ferrari. Sa compréhension approfondie des technologies à l’origine d’une grande partie du changement dans notre industrie, et ses compétences éprouvées en matière d’innovation, de création d’entreprise et de leadership, renforceront davantage Ferrari et son histoire unique de passion et de performance dans l’ère passionnante à venir. »

Ressortissante italienne avec une vaste expérience internationale de travail avec certaines des plus grandes entreprises technologiques du monde, Vigna est diplômée avec distinction en physique de l’Université de Pise.

Ferrari a déclaré que dans son rôle de PDG, la priorité de Vigna « sera de s’assurer que Ferrari continue de renforcer sa position de leader en tant que créateur des voitures les plus belles et techniquement avancées du monde ».

Ils ont ajouté : « Ses connaissances uniques acquises au cours de 26 ans de travail au cœur de l’industrie des semi-conducteurs qui transforme rapidement le secteur automobile accéléreront la capacité de Ferrari à être le pionnier de l’application des technologies de nouvelle génération. »

La nomination de Vigna intervient à un moment où la fortune de Ferrari en Formule 1 a repris après une saison 2020 morne.

Charles Leclerc a pris la pole position lors des deux dernières courses et la Scuderia occupe la troisième place du Championnat du monde des constructeurs, deux points devant McLaren.

