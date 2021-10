Ferrari : nous avons progressé

Après avoir sauté le Grand Prix de Turquie, Mattia Binotto de Ferrari était de retour avec son équipe pour le Grand Prix des États-Unis 2021, et insiste sur le fait qu’ils ont progressé en tant qu’équipe.

Cependant, le résultat sur lequel l’Italien d’origine suisse a basé son évaluation était doux-amer, car malgré la superbe quatrième place de Charles Leclerc, la Scuderia a raté une chance de points supplémentaires avec Carlos Sainz, qui aurait pu terminer cinquième sans un autre erreur d’arrêt au stand par l’équipe.

Binotto a passé en revue la course dans le briefing d’après-course de son équipe, il a déclaré : auto.

« Cependant, il y a une certaine déception, car nous n’avons pas fait aussi bien que nous aurions pu, avec l’erreur au deuxième ravitaillement de Carlos qui lui a coûté deux places », a-t-il reconnu.

« Nous avons toujours dit que nous devions utiliser cette saison pour progresser, car ce n’est que si nous sommes parfaits dans tous les domaines que nous pouvons aspirer aux échelons supérieurs et nous en avons encore vu l’importance aujourd’hui. Une erreur dans ce qui était globalement un bon week-end nous a coûté de précieux points.

Le patron de l’équipe était clairement satisfait du couple voiture-pilote après Austin, ce qui positionne parfaitement Ferrari dans la lutte pour la troisième place du championnat des constructeurs de Formule 1.

« Charles et Carlos ont été excellents aujourd’hui », a déclaré Binotto, « et dans cette partie de la saison, les performances de la SF21 se sont améliorées, en partie grâce à l’introduction du nouveau système hybride.

« Je pense que nous pouvons nous battre pour la troisième place jusqu’au bout et que nous avons tout en place pour y parvenir », a-t-il conclu.

Les plus grands atouts de Binotto dans la lutte avec McLaren pour la troisième place sont ses deux pilotes impressionnants, qui ont connu des fortunes diverses sur le Circuit des Amériques, Leclerc terminant à une solide quatrième place contre septième pour Sainz.

« Quelle course », a déclaré Leclerc dans le communiqué de presse de l’équipe. « C’était définitivement l’un des entraînements les plus physiques de ma carrière.

« L’arrière bougeait beaucoup et les températures étaient élevées partout. Je suis satisfait de ma performance personnelle. Je ne pense pas avoir laissé grand-chose sur la table aujourd’hui et j’ai vraiment poussé la voiture à sa limite à chaque tour », a-t-il expliqué.

« Notre rythme a été une bonne surprise, poursuit le Monégasque. « Bien que nous nous concentrions principalement sur 2022, les quelques améliorations que nous avons apportées cette année nous ont permis de faire des pas en avant importants.

« Je voudrais dire un grand merci à tout le monde chez nous à Maranello dans notre usine ainsi que sur la piste pour tout le travail acharné qu’ils ont fourni. Ce week-end, le résultat de leurs efforts a montré.

« Être de retour aux États-Unis a été formidable et ce fut un réel plaisir de courir à nouveau sur cette piste incroyable », a révélé le double vainqueur de la course, impatient de la prochaine course.

« La prochaine étape est le Mexique, pour lequel je suis également très excité », a déclaré Leclerc. « La piste là-bas devrait assez bien convenir à notre voiture et nous allons continuer sur cette trajectoire positive. »

Sainz, d’autre part, a gâché l’occasion manquée de terminer cinquième le jour de la course, en raison de son arrêt au stand lent.

« C’était une course frustrante pour moi parce que nous avions le rythme pour terminer P5, mais les choses ne se sont pas passées comme nous le souhaitons aujourd’hui », a-t-il déploré.

« J’ai dû me battre avec les deux McLaren au premier tour. C’était une bataille intense, avec des voitures qui changeaient beaucoup de position, et à la fin j’ai laissé Ricciardo en pensant que c’était Lando. »

Sainz a poursuivi: « Dans le deuxième relais, j’étais bientôt derrière Daniel: nous avons opté pour l’undercut et cela aurait très bien fonctionné, le dépassant et ayant de l’air pur derrière Charles, mais malheureusement nous avons eu un arrêt au stand lent et j’étais à nouveau coincé derrière Daniel.

« J’ai endommagé mes pneus en essayant différentes lignes pour le dépasser et finalement cela a permis à Bottas de nous rattraper à la fin », a-t-il déclaré.

Sainz était le plus heureux des pilotes Ferrari au cours du week-end, ce qui explique pourquoi il serait plus déçu.

« Je suis frustré parce que le résultat n’a pas été à la hauteur du potentiel de notre package et j’espère juste que notre chance changera un peu après deux courses consécutives avec des arrêts malheureux », a commenté l’Espagnol.

« Du côté positif, les sensations avec la voiture étaient bonnes, nous allons donc continuer avec le triple en-tête à venir », a-t-il conclu.

L’incursion de Ferrari aux États-Unis a rapporté à l’équipe 18 points de championnat, contre 14 pour McLaren, et en tant que tel, ils ont réduit l’écart avec l’équipe basée à Woking à seulement 3,5 points, avec cinq courses restantes.

