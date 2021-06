Ferrari «pas trop loin» malgré des conditions météorologiques difficiles

in

Charles Leclerc et Carlos Sainz de Ferrari ont admis que le vent et la chaleur ont rendu difficile la conduite autour du Castellet, mais ils ne sont “pas trop loin” de la compétition.

Les deux pilotes ont ouvertement admis qu’ils ne seraient pas aussi rapides que dans les rues de Monaco et d’Azerbaïdjan, Leclerc prenant la pole position dans les deux courses et Sainz terminant sur le podium à Monaco.

Leclerc s’est frayé un chemin dans le top cinq du classement en FP2, et Sainz pense également que l’équipe a le potentiel de se battre – mais peut-être pas en tête de la grille à cette occasion.

“La sensation avec la voiture a été vraiment décente”, a déclaré l’Espagnol après la FP2. « Le problème, c’est que nous savons qu’en arrivant sur ce tracé, ce genre de piste, nous n’allions pas être aussi bons qu’à Bakou ou à Monaco.

“Nous sommes donc un peu revenus à la réalité, mais en même temps, heureux de voir que l’équilibre de la voiture n’est pas trop loin.”

Vendredi chargé au Paul Ricard. C’était assez délicat avec le vent, avec du vent de face dans les lignes droites et du vent arrière dans les virages. La voiture me paraissait correcte, nous essaierons donc d’en extraire le maximum demain ! https://t.co/4ZuIPwXnPD pic.twitter.com/2EJfvRNb3m – Carlos Sainz (@Carlossainz55) 18 juin 2021

Habillez-vous aux couleurs de Ferrari via la boutique officielle de Formule 1

Leclerc a fait écho aux sentiments de Sainz, estimant que quelques ajustements à la configuration de la voiture mettront l’équipe en bonne position pour montrer son courage dans le combat encombré du milieu de terrain.

Alors que le pilote monégasque avait du mal à maîtriser l’imprévisibilité du vent autour du Paul Ricard, il pense que Ferrari concourt là où ils pensaient qu’ils allaient commencer le week-end.

“Dans l’ensemble, avec l’équilibre de la voiture, ça a été une journée très difficile pour tout le monde je pense”, a déclaré Leclerc.

« Le vent est très, très fort, donc c’est assez difficile à piloter. Mais c’est comme ça pour tout le monde, donc nous devons juste essayer de trouver un moyen de contourner cela.

“Je pense qu’en FP2, c’était un peu mieux”, a ajouté Leclerc, qui a remporté ces pole positions pour Ferrari à Monaco et à Bakou.

« Mais disons que c’est juste plus conforme à ce que nous attendions ici.

“Je pense que Bakou et Monaco ont été deux week-ends bien meilleurs que ce à quoi nous nous attendions et maintenant nous sommes un peu plus conformes à ce que nous attendions.

“Il y a encore pas mal de travail à faire, mais nous avons fait une assez bonne récupération de la FP1, la voiture se sentait un peu mieux, donc je suis content de ça.”

« Pour demain, ce sera très important côté pneus d’essayer de les mettre dans la bonne fenêtre car c’est très difficile ici et avec le vent aussi, d’avoir les bons réglages, une voiture facile à conduire pour la quali. tour lorsque nous devrons tout assembler, sera également très important.

« Donc, une fois que nous aurons mis ces trois choses ensemble, je suis presque sûr que nous pourrons passer un bon week-end. »

Suivez toute l’action du Grand Prix de France avec le live center PlanetF1