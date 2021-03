Ferrari pense pouvoir combattre McLaren pour le rythme

Ferrari pense pouvoir se battre contre McLaren pour le rythme cette saison, après avoir réduit l’écart avec le « meilleur du reste » de l’année dernière pendant la pause hivernale.

La Scuderia espère se montrer sous un bien meilleur jour en 2021 que l’année dernière, quand elle a vraiment souffert avec une puissance faible et est par conséquent tombée en P6 au championnat du monde des constructeurs.

Ils ont parlé avec confiance au cours des derniers mois des améliorations qu’ils ont apportées, mais jusqu’au premier week-end de course de la saison, personne ne sait vraiment où ils en sont.

Carlos Sainz, qui a rejoint Ferrari en provenance de McLaren, estime que sa performance comparée à celle de Daniel Ricciardo à Bahreïn montre qu’ils ont réduit l’écart entre eux et son ancienne équipe.

Cité par Formula1.com, Sainz a déclaré: «C’est encourageant parce que l’année dernière je me souviens de ça avec cette voiture [McLaren] J’ai dépassé Charles [Leclerc] assez facile, donc je me souviens à quel point la différence entre la McLaren et la Ferrari était grande et à quel point j’étais proche de dépasser Ricciardo à la fin.

«Je pense que j’avais un rythme bien meilleur que Daniel vers la fin de la course. Nous rattrapions plus d’une demi-seconde par tour et il y a des signes positifs.

En fin de compte, Sainz est rentré à la maison en P8, voyant le drapeau à damier seulement 0,096 seconde plus tard que son remplaçant chez McLaren, et cela a été un coup de pouce pour ceux de Ferrari.

«Il y a des encouragements», a ajouté Sainz. «Il y a un grand pas en avant par rapport à l’année dernière et maintenant il s’agit de continuer à peaufiner les détails, de continuer à travailler dur à Maranello et de continuer à s’améliorer.

«Nous avons certainement fait un très bon pas et maintenant nous voulons passer aux prochaines étapes. Mais comme [team principal] Mattia [Binotto] dit, cette année sera plus axée sur l’année prochaine. Mais je suis encouragé.

« Honnêtement, je suis content de ce que j’ai vu, je suis content de mon sentiment avec la voiture d’être une première course et je peux voir un départ positif. »

Son coéquipier Charles Leclerc était, bien sûr, avec la Scuderia l’année dernière et a terminé P10 au Grand Prix de Bahreïn 2020, puis a pris sa retraite dans le GP de Sakhir après une collision avec l’éventuel vainqueur Sergio Perez.

Cette année a été une expérience bien plus positive pour le pilote monégasque, se qualifiant dans une impressionnante P4 et terminant la course en P6.

«Si je regarde où nous en étions l’an dernier exactement au même endroit, il y a eu de bons progrès», a déclaré Leclerc.

«Nous voulons donc certainement nous battre pour la victoire très, très bientôt. Mais de façon réaliste et honnête, nous avons fait un excellent travail pour attraper cela et maintenant être au moins plus près de McLaren et nous battre avec eux en course, alors voyons à Imola.

