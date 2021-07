Ferrari pense que le format de course de sprint va créer « un gâchis »

in

Ferrari se prépare à un “gâchis” à Silverstone alors que les équipes de Formule 1 tentent de s’adapter à un nouveau format de week-end qui comprend une course de sprint samedi.

Les trois séances d’essais traditionnelles, suivies des qualifications et de la course, sont hors de portée pour le Grand Prix de Grande-Bretagne alors que le premier format de course de sprint est testé au cœur du sport automobile britannique.

Les premiers essais seront plutôt suivis de la séance de qualification vendredi soir, qui établira la grille pour la course de sprint samedi après-midi, et entre les deux samedi midi, seront les deuxièmes essais. La normalité revient dimanche après-midi avec la course proprement dite.

Alors que le format continue de susciter le scepticisme des fans, des pilotes et des équipes, le patron de Ferrari, Mattia Binotto, pense que l’excitation pourrait provenir simplement du fait que la Formule 1 se lance dans l’inconnu et crée une certaine imprévisibilité dans le processus.

“Nous avons une nouvelle spécification de pneu à Silverstone, que nous avons testée en Autriche, mais la plupart des équipes ont besoin d’avoir plus d’expérience là-dessus”, a déclaré Binotto.

« Il y aura très peu de temps pour ça car ce n’est que le vendredi matin [practice session] avant d’entrer dans les qualifications – vous allez donc vraiment directement dans les qualifications avec la nouvelle spécification.

« C’est un nouveau format, il y a très peu d’expérience car c’est parc fermé à partir du vendredi après-midi, et c’est vraiment excitant. Cela pourrait être passionnant.

“Je pense qu’il peut y avoir du gâchis parce que les réglages ne seront pas optimisés à cause d’un manque d’expérience sur les pneus, donc je pense que cela peut être un excellent week-end de course à cet égard.”

Alors que la Formule 1 tient à conserver le format de course de sprint – avec deux autres essais devant suivre Silverstone plus tard cette saison – Binotto pense que le format différent pourrait être réservé aux doubles têtes sur le même circuit afin de pimenter les week-ends respectifs .

Il ajouta; “Je pense qu’à l’avenir, si nous avons deux courses sur le même circuit, nous pouvons envisager à nouveau le format des courses de qualification pour le sprint, essayer de changer un peu le format du week-end.”

