Ferrari peut-elle créer une surprise?

Peu de séances de qualification de Formule 1 au cours des dernières saisons ont été aussi bien préparées que la fusillade pour la pole position de cet après-midi à Monaco.

Red Bull, Ferrari et Mercedes semblent tous en lice pour saisir cette place importante sur la grille avant le Grand Prix de Monaco de dimanche, Max Verstappen tenant juste l’avantage après FP3.

Carlos Sainz et Charles Leclerc ont semblé très compétitifs tout le week-end, alors que Ferrari a fait un retour inattendu sur le devant du peloton, tandis que Mercedes est dans la position inconnue d’être sur le pied arrière.

Comme l’ère du turbo-hybride l’a montré maintes et maintes fois, excluez la combinaison Lewis Hamilton et Mercedes à vos risques et périls, mais l’équipe Brackley est certainement la troisième meilleure pour le moment.

Verstappen sera désespéré de prendre la pole alors qu’il cherche à riposter dans son combat pour le titre mondial avec Hamilton, tandis que Sergio Perez ne devrait pas non plus être complètement compté.

Valtteri Bottas a terminé quatrième en FP3, devant son coéquipier Hamilton, et lui aussi sera probablement un joueur en Q3.

Pour Leclerc, qui n’a pas eu un retour aux sources heureux à Monaco jusqu’à présent au cours de sa jeune carrière, c’est peut-être sa meilleure occasion de se mettre en criant une victoire de course depuis la saison 2019, tandis que Sainz peut vraiment s’imposer dans le folklore de Tifosi. avec une forte performance.

Au-delà des trois premiers, McLaren espère ne pas perdre trop de terrain dans sa bataille pour la troisième place avec Ferrari.

Lando Norris a semblé le plus fort de ses deux pilotes jusqu’à présent cette saison, mais Daniel Ricciardo a le pedigree à Monaco samedi, après avoir été en pole deux fois dans le passé.

Plus en arrière, Alfa Romeo a semblé forte, tandis qu’Aston Martin et AlphaTauri se disputeront également des places en Q3.

Alpine a quant à lui eu du mal, avec Fernando Alonso et Esteban Ocon respectivement 15e et 20e du FP3.

La formation d’Enstone semblait avoir fait des progrès ces dernières semaines, mais cela ne semble pas s’être traduit trop loin à Monaco.

Mick Schumacher ratera les qualifications après un gros shunt en FP3, mais George Russell doit y voir une excellente opportunité de se mettre en position de force pour se battre pour les points lors d’une journée de course où les dépassements sont si difficiles.

Quoi qu’il arrive, nous l’aurons couvert tout le week-end. Prendre plaisir!

. a fourni des faits et des statistiques:

Grand Prix de Monaco 2021, cinquième manche de la saison: distance au tour: 3,337 km. Distance totale: 260,286 km (78 tours) Pas de course en 2020. Record du tour de course: Une minute 14,260 secondes, Max Verstappen (Pays-Bas) Red Bull 2018. Heure de départ: 1300 GMT (1500 heures locales)

Grand Prix de Monaco

La course de cette année est la 67e édition de l’histoire du championnat et la 78e depuis le premier grand prix dans la principauté en 1929. L’annulation de l’année dernière était la première absence depuis 1954. Le regretté triple champion du monde Ayrton Senna détient le record du plus grand nombre de victoires à Monaco – six, dont cinq d’affilée avec McLaren entre 1989 et 1993. Un déploiement de voiture de sécurité est très probable. Lewis Hamilton a remporté la pole en 2019 pour Mercedes, sa troisième victoire à Monaco. Ferrari a remporté neuf fois au total. En 1996, le Français Olivier Panis a gagné à partir de la 14e place sur la grille de départ – la position de départ la plus basse à ce jour. Depuis 1950, la course n’a été remportée que 10 fois par un pilote partant en dessous du troisième. Cinq anciens vainqueurs monégasques seront sur la grille de dimanche: Kimi Raikkonen (2005), Fernando Alonso (2006, 2007), Hamilton (2008, 2016, 2019), Sebastian Vettel (2011, 2017), Daniel Ricciardo (2018). Leclerc peut devenir le premier Monégasque à marquer des points à domicile depuis que Louis Chiron a terminé troisième en 1950.

Victoires de course

Hamilton a un record de 98 victoires en carrière, dont 77 avec Mercedes, sur 270 départs. Il est monté sur le podium 169 fois. Hamilton a remporté trois des quatre courses jusqu’à présent en 2021. Ferrari a remporté 238 courses depuis 1950, McLaren 182, Mercedes 118, Williams 114 et Red Bull 65. Les anciens champions McLaren et Williams n’ont pas gagné depuis 2012.

Position de tête

Hamilton a un record de 100 pôles en carrière et est le seul pilote à avoir remporté la pole jusqu’à présent cette saison. Il a gagné 59 fois depuis la pole.

Championnat du monde

Hamilton a 14 points d’avance sur Max Verstappen de Red Bull au classement. Le total de 94 du Britannique est son meilleur début de saison.

Jalon:

Williams célèbre son 750e départ ce week-end.