Ferrari “plus forte” après le traumatisme de la retraite de Leclerc à Monaco · .

Ferrari est sortie “plus forte” de son expérience d’avoir perdu une forte chance de victoire au Grand Prix de Monaco il y a deux semaines, selon le directeur sportif Laurent Mekies.

Charles Leclerc a pris la pole position de la course, malgré une chute en fin de qualification. L’équipe pensait avoir réparé sa voiture avec succès pour lui permettre de prendre le départ, mais une faute s’est développée lors de son tour de reconnaissance avant le début de la course. Ferrari a été contraint d’abandonner sa voiture.

L’équipe a ensuite admis avoir négligé une partie cachée et endommagée du côté gauche de la voiture, à l’opposé de l’endroit où s’était produit l’impact de Leclerc avec la barrière. Mekies a déclaré que l’équipe avait tiré la leçon pour améliorer sa procédure d’inspection pour les futures courses.

“Je pense qu’en tant qu’équipe, nous en sommes sortis plus forts parce que nous avons appris que le processus que nous avons appliqué là-bas, pour évaluer si la voiture allait bien, aurait dû être meilleur”, a-t-il déclaré.

« Ce n’est pas quelque chose que nous prenons à la légère – ce n’est pas quelque chose que nous prenions à la légère à Monaco. C’est l’étendue de la conséquence possible de l’accident que nous n’avons pas poussé assez loin.

Mekies a déclaré que l’expérience contient des leçons pour plus que de futurs travaux de réparation de dommages.

« Ce sont des leçons apprises pour nous, c’est ainsi que nous nous améliorons dans chaque domaine. Ce n’est pas différent pour l’accident. C’est ainsi que nous améliorons les performances, comment nous améliorons les opérations, comment nous améliorons la fiabilité. Il s’agit de s’assurer que nous ajoutons cela à notre approche structurée.

« À partir des ajouts de toutes ces étapes – qui peuvent être une mauvaise expérience comme celle de Monaco ou une bonne expérience lorsque nous surperformons quelque part – vous construisez lentement une meilleure équipe et une équipe plus forte. Et nous sommes pleinement concentrés sur cet aspect.

Ferrari espérait éviter de remplacer la boîte de vitesses de Leclerc lors de la réparation de sa voiture, car cela aurait entraîné une pénalité de grille automatique. Ils ne l’ont pas changé et, comme la pièce défaillante était à l’extérieur, ils auraient pu continuer à utiliser la boîte de vitesses en Azerbaïdjan. Cependant, Leclerc n’ayant pas terminé la course précédente, il a droit à une nouvelle boîte de vitesses sans pénalité ce week-end, et Ferrari en a profité.

Leclerc a déclaré qu’il pensait que l’équipe avait vérifié la voiture aussi minutieusement que possible après son accident.

“J’ai tout suivi parce qu’évidemment après la chute, j’étais assez inquiet à ce sujet”, a-t-il expliqué. « Et ils ont vérifié tout ce qui était possible de vérifier avant dimanche, ce qui est assez délicat, les délais sont courts.

« Ils ont mis le moteur en marche, tout semblait parfaitement bien. J’étais donc assez confiant, comme l’équipe l’était, pour aller en piste et que tout irait bien.

« J’ai fait le premier secteur et tout s’est bien passé. Mais ensuite il s’est cassé juste avant le tunnel, si je me souviens bien, le moyeu arrière gauche. Alors j’ai compris tout de suite que ce serait assez difficile de prendre le départ et nous l’avons confirmé une fois dans les stands.

