Ferrari plus rapide que McLaren en qualifications mais pas en course

Lando Norris dit que McLaren semble capable de battre Ferrari en course, mais n’est pas aussi rapide qu’eux en qualifications.

Après sa mauvaise campagne 2020, Ferrari a fait un pas en avant significatif lors de la première course de la nouvelle saison, où elle était la troisième équipe la plus rapide en qualifications. Le tour de Charles Leclerc en Q3 le place sur la deuxième ligne de la grille.

Cependant, dans la course, Norris a mené le groupe «milieu de terrain» à domicile, prenant la quatrième place derrière la paire Mercedes et le Red Bull de Max Verstappen. Norris a admis que Ferrari «était un peu plus rapide» que McLaren en qualifications, mais l’équipe propulsée par Mercedes avait l’avantage en course.

«Plus parce que j’ai dépassé Charles cinq, six, sept tours dans la course plutôt qu’au départ», a-t-il expliqué. «C’était parce que nous avions simplement une meilleure voiture et une meilleure vitesse.

«Donc c’est un peu les deux, 50-50 entre nous. Mais ce n’est pas facile et je veux que ce soit facile. Donc, si nous faisons mieux samedi, je serai heureux.

Le léger désavantage de McLaren dans la finition des qualifications continue un trait des voitures récentes de l’équipe, a déclaré Norris.

«Les samedis sont difficiles pour nous, je pense, un peu comme l’an dernier. Nous sommes peut-être un peu plus à l’aise le dimanche que le samedi.

«Mais nous sommes dans la première course et c’est Bahreïn, une piste sur laquelle nous réussissons normalement assez bien. Nous devons donc être un peu plus souvent sur des pistes différentes, nous devons voir après d’autres pistes où nous en sommes vraiment.

«Maintenant, je peux me rendre à l’avant et simplement entretenir mes pneus et tout. Mais si j’avais dû courir un peu plus, cela aurait peut-être été un peu plus difficile et une autre histoire.

«Alors je ne veux encore rien dire. Je ne veux rien dire qui soit faux. Mais nous avons passé un bon dimanche, la voiture était bonne, donc je peux être optimiste à ce sujet.

