Ferrari prédit des pourparlers sans heurts sur la prolongation du contrat avec Carlos Sainz

Ferrari s’attend à avoir des négociations sans heurts avec Carlos Sainz sur une nouvelle prolongation de contrat pendant l’intersaison.

De nombreux pilotes ont eu du mal à s’adapter initialement à leurs nouvelles voitures et équipes pour la saison 2021, mais Sainz a rendu les choses relativement faciles car il a produit une campagne stellaire au cours de sa première année en rouge Ferrari.

L’accord actuel de Sainz court jusqu’à la fin de la saison 2022, mais il est fort probable qu’il soit prolongé d’au moins un an compte tenu de la façon dont il s’est adapté à la vie de pilote Ferrari.

L’Espagnol a déjà clairement indiqué qu’il ne se voyait piloter que pour Ferrari à l’avenir et le patron de la Scuderia, Mattia Binotto, s’attend à avoir des discussions assez simples avec lui afin de prolonger son séjour.

« Ce sera, je pense, une discussion facile, sans aucun doute », a déclaré Binotto lors de son appel aux médias de fin de saison, cité par Motorsport.com.

«Mais jusqu’à présent, nous n’avons pas commencé.

« J’aimerais m’asseoir avec lui, je n’ai pas encore entamé la discussion avec lui.

« Je ne sais pas ce qu’il a en tête aussi bien que lui, Carlos, en tant que pilote. Donc aujourd’hui, il n’y a pas de réponse à cela.

« D’abord, j’aimerais comprendre à quel point il est satisfait, avoir un bilan de sa saison et regarder ensemble vers l’avenir. »

Binotto, a confirmé que ces discussions auront lieu pendant les vacances d’hiver avant la saison 2022.

« Comme nous l’avons dit, je pense lors de la dernière course, nous discuterons pendant l’hiver de la prolongation de son contrat », a révélé Binotto.

« Nous allons nous asseoir avec le temps et essayer de comprendre. Certes, je pense qu’il a très bien fait pendant la saison, [we are] très heureux de la façon dont il s’est intégré, de la façon dont il s’est comporté en piste et pendant les week-ends de course.

« Donc, nul doute que nous allons nous asseoir et essayer de trouver un accord. Cela fera partie de la période hivernale.

Sainz et son coéquipier Charles Leclerc ont aidé Ferrari sur la voie de la récupération alors qu’ils se sont parfaitement combinés pour propulser la Scuderia en P3 dans le championnat des constructeurs – une raison d’être joyeux après la triste fin P6 de 2020.

Beaucoup prédisent que Ferrari comblera encore plus l’écart avec Mercedes et Red Bull en 2022, mais Binotto tient à garder le cap sur les attentes.