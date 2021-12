Ferrari prépare un nouveau contrat pour Carlos Sainz

15/12/2021 à 14:12 CET

Carlos Sainz a passé sa première saison chez Ferrari avec une note positive, après avoir rejoint l’équipe en remplacement de Sebastian Vettel. Son palmarès individuel est on ne peut plus positif, avec quatre podiums (2e à Monaco et 3e en Russie, Hongrie et Abu Dhabi) contre le seul réalisé par Leclerc (2e en Grande-Bretagne). Des résultats qui ont également contribué de manière décisive à la troisième place de la Scuderia au championnat par équipes, améliorant pas moins de trois positions lors de la désastreuse 2020, que celles de Maranello ont fini par s’effondrer à la sixième place.

Carlos a dit au revoir à la saison la plus excitante et la plus exigeante de ces dernières années en cinquième position au classement général de la Coupe du mondeEn d’autres termes, il était le « meilleur des autres », après les quatre pilotes des deux « gros » Red Bull et Mercedes. Leclerc, avec trois ans d’expérience chez Ferrari, a terminé septième.

Bref, Sainz a mérité le renouvellement et si les négociations avec la Scuderia aboutissent, il pourrait bientôt signer une prolongation de son contrat pour deux saisons supplémentaires, jusqu’en 2024, ce qui l’égalerait avec Leclerc en termes de permanence dans l’équipe et très probablement il rapprocherait son dossier de celui du Monégasque.

En ce moment, le patron de Ferrari Mattia binotto a admis qu’ils prévoyaient de s’asseoir et de parler avec Sainz pendant les vacances : « »Quand nous avons signé l’accord avec Carlos il y a un an (jusqu’en 2022), Nous avons convenu que la trêve hivernale serait le meilleur moment pour s’asseoir et analyser la saison en profondeur. Et c’est ce que nous allons faire. Nous passerons en revue conjointement tout ce que nous avons vécu tout au long de l’année et nous discuterons avec lui de la façon dont notre avenir commun continuera d’être« Il a révélé à la presse italienne qu’il suivait les tests à Abu Dhabi.

Signer 2021 avec style. Une belle façon de nous envoyer en hiver 🙌 #essereFerrari 🔴 #AbuDhabiGP

« Quand nous avons signé Carlos, nous voulions deux bons pilotes en course qui marqueraient des points de manière constante. Cela a été le cas cette saison. Je pense que nous avons le meilleur couple », assure-t-il. Binotto.