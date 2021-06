Ferrari présente sa première collection de mode – WWD

MARANELLO, Italie — Partant de la notoriété mondiale de la marque Ferrari et de son positionnement de luxe, l’objectif du directeur créatif de la diversification des marques Rocco Iannone était d’offrir aux fans inconditionnels de la marque ainsi qu’à un nouveau groupe potentiel de clients – les femmes et la jeune génération – une collection qui serait immédiatement reconnaissable , avec l’esthétique Ferrari et une touche futuriste.

« Avouons-le, si vous entrez dans un magasin Ferrari, ce n’est pas parce que vous avez besoin d’un autre imperméable. Vous cherchez quelque chose de spécial », a déclaré Iannone avant le spectacle de dimanche soir, à la fin d’un week-end d’expérience Ferrari.

Iannone a traduit son expertise en travaillant pour des marques telles que Giorgio Armani, Dolce & Gabbana et Pal Zileri dans une collection sophistiquée proche de la haute couture compte tenu des matériaux techniques employés et du savoir-faire manuel des fournisseurs italiens spécialisés avec lesquels il a travaillé.

L’ensemble était impressionnant, alors que les mannequins descendaient la piste maigre de près de 427 pieds mise en scène dans la chaîne de montage de Ferrari dans son impressionnant siège ici. Ce fut la première collection de mode de luxe – et le premier défilé – pour Ferrari.

Le fait que le constructeur emblématique de voitures de sport prenne le projet au sérieux et n’ait pas coupé les coins ronds a été illustré par la production d’un spectacle qui s’est ouvert avec Mariacarla Boscono et s’est terminé avec Natalia Vodianova. Une nouvelle bande-son conçue par Frédéric Sanchez et des effets spéciaux de lumière ont tous deux contribué à véhiculer l’idée de vitesse. Quatre-vingt pour cent de la gamme est fluide, car les modèles peuvent être portés par les deux sexes et par différentes formes de corps, et il n’y a pas de saison, car les gouttes seront dévoilées tout au long de l’année jusqu’en juin 2022.

Iannone a expliqué que les concepteurs automobiles de Ferrari s’inspirent du corps humain et qu’il inversait cette approche, en partant des conceptions de voitures immédiatement reconnaissables de la marque pour revenir « en boucle » aux courbes de l’anatomie, en travaillant sur les proportions, les géométries et les volumes.

Par exemple, un caban facile à porter était fonctionnel – une priorité clé pour Iannone – mais sa construction était plus élaborée qu’à première vue, avec un col, une épaule et une manche coupés d’une seule pièce. Une parka a été confectionnée dans un jacquard irisé rappelant les fibres de carbone tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du vêtement.

Le créateur a commencé avec des vêtements d’extérieur en tant que pièces audacieuses, créant les silhouettes autour d’eux et montrant des anoraks à capuche coupés de fentes d’aération ; un magnifique trench en nylon ceinturé dans une teinte bordeaux profond qui avait le même toucher et la même sensation que l’organza, et une parka rouge fabriquée à partir de bouteilles en plastique recyclées, car la durabilité était une priorité pour le créateur. Les tissus étaient tous très performants, résistants à l’eau et au vent, mais ils avaient une texture douce, comme dans le cas d’un jacquard en nylon qui ressemblait à de la soie Mikado.

Iannone a joué avec des éléments réfléchissants et des surfaces irisées, toujours soucieux de la couleur, allant du rouge signature de Ferrari au giallo – ou jaune – Modène, du nom de la ville la plus proche de Maranello, ou le bleu profond et le vert également typiques de la rue élégante de Ferrari voitures. Dans le même temps, les chemisiers et les bermudas en sergé de soie de Côme étaient éclaboussés de patchworks d’imprimés amusants d’images d’archives Ferrari et de couvertures de magazines des années 40 aux années 60, alors qu’il observait que “Ferrari est pop” et a un “patrimoine visuel incroyable . “

A tel point qu’Iannone a dévoilé sur le podium de nouvelles baskets exclusives qu’il a dessinées dans le cadre de la licence de la marque avec Puma, ainsi que de nouveaux modèles de lunettes Ray-Ban.

Iannone a été chargée de créer une collection qui est passée de l’ancienne approche de merchandising de Ferrari à une autre qui parlait de design, de mode et de style de vie et refléterait le positionnement de luxe de la marque. Avec le manifeste présenté dimanche, il a réussi, insufflant sa créativité dans une gamme qui se sentait à jour et élégante.

“Ferrari veut défendre l’excellence italienne et le meilleur de la créativité de notre pays”, a déclaré le président de Ferrari, John Elkann. « Le défilé de mode d’aujourd’hui dans notre usine et les ouvertures du magasin Ferrari et du restaurant ‘Cavallino’ à Maranello sont les signes d’une Italie forte et optimiste, prête pour la croissance et le renouveau.

Charles Leclerc et Carlos Sainz, actuellement en Formule 1 pour la Scuderia Ferrari, ont assisté au spectacle assis près d’Elkann et de son épouse Lavinia Borromeo, qui portait déjà une blouse dessinée par Iannone, agrémentée d’un imprimé de Ferrraris rouge.

Leclerc n’a pas semblé blasé par l’emplacement, se réjouissant de l’impact du lieu. Il a également été impressionné par la collection et ses “couleurs flashy”, qui étaient tout à fait à son goût, et les références à la course automobile comme les ceintures sur la piste étaient similaires à celles utilisées en Formule 1, mélangées à la “haute mode”.

Carlo Capasa, directeur de la Camera della Moda italienne, a déclaré qu’il souhaitait assister au spectacle en tant que “signe d’ouverture d’esprit dans un monde qui change, car la mode change et nous sommes intéressés à voir des points de vue différents et nouveaux. “

Il a salué l’audace de la compagnie pour la mise en scène d’un spectacle. Ferrari, a-t-il poursuivi, est un patrimoine de créativité et d’efficacité italienne et doit être soutenu. Il a fait l’éloge de la haute qualité des produits et a souligné l’emplacement « inattendu ».