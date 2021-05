Ferrari prévoit de jouer la contre-attaque à Bakou

Le directeur sportif de Ferrari, Laurent Mekies, a déclaré que le plan de l’équipe pour Bakou était d’adopter une stratégie de contre-attaque.

Après une campagne 2020 désastreuse, l’équipe italienne a réalisé un début de 2021 relativement excellent, combattant McLaren pour la P3 dans le championnat des constructeurs.

Le point culminant est venu la dernière fois à Monte-Carlo alors que Charles Leclerc a pris la pole position des qualifications avant Carlos Sainz ont terminé en P2 pour obtenir leur premier podium de l’année.

Tout au long du week-end là-bas, ils ont eu le dessus sur le reste du milieu de terrain en termes de rythme et se sont rapprochés des deux avant de Mercedes et de Red Bull.

Par la suite, cependant, Sainz a suggéré que leur niveau élevé était ponctuel.

“Je pense que nous devons prendre en compte les particularités de la piste”, a déclaré l’Espagnol.

« Avant même d’y aller, nous avions une voiture qui fonctionnait très bien à bas régime. Nous avons réussi à générer l’appui nécessaire. Nous étions également assez compétitifs sur les courtes lignes droites là-bas, c’est donc une combinaison de facteurs qui se conjuguent.

« Je pense que Mercedes et Red Bull ont encore un avantage sur nous et ce sera très difficile de se battre contre eux pour la pole position et la victoire.

“C’était donc un peu difficile à avaler le week-end parce qu’on ne sait pas quand se présentera la prochaine chance.”

Mekies est d’accord avec le pilote et ne s’attend pas à ce qu’il reste aussi fort à l’avenir.

Pour cette raison, il dit qu’à Bakou pour le prochain tour, ils adopteront une approche de contre-attaque.

“C’est le début d’une partie difficile de la saison pour nous”, a déclaré Mekies via la branche italienne de Motorsport.com.

«Si en Espagne, la SF21 était clairement la troisième force du peloton et à Monaco elle montrait même le potentiel de gagner, la situation devrait être différente dans les prochaines courses, à commencer par Bakou.

«Déjà ce week-end on attend une McLaren très forte qui devrait très bien s’adapter aux caractéristiques du circuit et prendre ensuite la tête du groupe derrière les deux équipes en lutte pour le Championnat du Monde.

«Nous pensons également qu’Alpine, AlphaTauri et Aston Martin seront très compétitifs.

« L’objectif principal de notre côté sera d’exprimer tout le potentiel disponible et d’essayer de tirer le meilleur parti de chaque opportunité. Pour utiliser une métaphore du football, nous essaierons de jouer une bonne défense et de riposter. »

