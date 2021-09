Fil cosmique — un leader de l’industrie dans la protection et la monétisation de la propriété intellectuelle (PI) — a annoncé la vente aux enchères d’un hybride NFT unique en son genre : une Ferrari 550 Maranello 2000 qui appartenait autrefois à Eddie et Alex Van Halen. Une partie des bénéfices sera reversée à des œuvres caritatives.

Présentant plusieurs améliorations recherchées, le gagnant de l’enchère sera le nouveau propriétaire du véhicule lui-même ainsi qu’une collection d’actifs numériques uniques. Le véhicule appartient actuellement et a été restauré par Van Halen ami de la famille Damien Barbuscia et les experts en restauration automobile L’Européen de Franco.

La vente aux enchères devrait débuter au Clubhouse à 18 h, heure du Pacifique, le 15 septembre. Club-house chambre ici. Pour placer une offre ou pour en savoir plus sur la voiture, veuillez visiter www.vhferrari.com.

Une partie de la Fil cosmique le produit de la vente aux enchères sera reversé à des causes caritatives par l’intermédiaire de leur partenaire caritatif, Laisse moi aider.

« Nous sommes tellement enthousiasmés par cette offre. C’est exactement le genre de gouttes que vous pouvez attendre de nous à Fil cosmique,” mentionné Fil cosmique PDG Jerad Finck. « C’est une occasion unique de posséder cette rare Ferrari, construite sur mesure, conduite et pilotée par les deux Van Halen frères, sans parler Alexisles lunettes de course de s’accrochent toujours au tableau de bord. C’est une expérience tellement cool, et nous à Fil cosmique sont humiliés d’en faire partie.”

L’individu qui remporte l’enchère recevra :

2000 Ferrari 550 Maranello

* Levier de vitesses à 6 vitesses



* Faibles milles (29 045)



* Service complet récent incluant une nouvelle courroie de distribution



* Tableau de bord et intérieur en cuir entièrement restaurés



* Modifié pour être similaire à l’ultra-rare Ferrari 550 WSR (seulement 33 fabriqués)



* Possédé et amélioré par les deux Eddie et Alex Van Halen



– Comprend deux cartes d’immatriculation du véhicule, une de chaque frère



– Une paire de Alexisles lunettes de course



– La peinture a été éraflée et usée par le Van Halens au fil des ans, mais peut être entièrement repeint sur demande

Les améliorations de véhicules incluent :

* Cage à roulettes fabriquée par le légendaire Rod Millen



* Sièges de course gainés de cuir SPARCO



* Harnais quatre points SPARCO



* Système d’échappement Tubi



* Ressorts d’abaissement et jeu de roues plus large pour une meilleure traction sur la piste et des performances

Actifs NFT numériques

* Scan numérique du véhicule rendu dans l’Unreal Engine



* Peut être licencié et monétisé



* Copies numériques de Eddie et Alex Van Halentitres de



* Ensemble de voitures numériques à collectionner

Pour plus d’informations, visitez www.vhferrari.com ou www.cosmicwire.com.



