Ferrari reçoit des encouragements pour le reste de 2021 du GP d’Espagne · .

Les performances de Ferrari au Grand Prix d’Espagne sont de bon augure pour le reste de leur campagne 2021, estime le directeur de l’équipe Mattia Binotto.

L’équipe a battu ses rivales McLaren le week-end dernier, pour la première fois cette année, frappant un coup dur dans la compétition entre les deux pour la troisième place du championnat des constructeurs. Ils ont quitté le Circuit de Catalunya séparés par cinq points.

Binotto a décrit le week-end de son équipe comme «plutôt sain». Il a déclaré qu’ils avaient fait de nets progrès dans la gestion de leurs pneus et leur rythme de course, qui n’avaient auparavant pas été à la hauteur de leurs performances en qualifications.

“Nous avons atteint notre objectif, qui était de gagner des points pour les constructeurs, essayer de finir le plus haut possible et je pense que les quatrième et septième ont été un bon résultat”, a déclaré Binotto. «De plus, nous savons que Barcelone est un circuit difficile et normalement, si vous vous débrouillez bien là-bas, vous pouvez bien faire sur de nombreux circuits.

«Dans l’ensemble, la voiture a fonctionné comme prévu, non seulement [in] quali, je pense que nous avons eu un bon rythme par rapport aux quali et je pense aussi que les deux pilotes ont fait un bon week-end.

L’équipe a examiné ses performances après le tour précédent au Portugal pour comprendre où elle avait mal tourné avec sa gestion des pneus, a déclaré Binotto. Carlos Sainz Jnr a enregistré jusqu’à présent la seule fin de saison sans point de l’équipe à l’Autodromo do Algarve, tombant du top 10 après être passé au composé moyen et souffrant de dégradation.

Après le Grand Prix de dimanche, Binotto a souligné que l’équipe avait été la troisième plus rapide de la course pour la deuxième fois cette année. «À Imola, cela a également été le cas», a-t-il déclaré.

«Je pense que Bahreïn était très spécifique à cause de la surchauffe des arrières et je pense qu’à Portimao nous avons commis des erreurs en termes de gestion des pneus. Mais je pense qu’ici au moins, nous nous sommes concentrés sur cet aspect et nous l’avons bien géré. Et je pense que finalement c’est bon de voir qu’en course nous avons le rythme que nous avions en quali.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Saison 2021 F1Parcourir tous les articles de la saison F1 2021

Partagez cet article . avec votre réseau: