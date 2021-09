Ferrari récupère son nouveau moteur et Sainz le lancera bientôt

29/09/2021

Act à 12:56 CEST

Ferrari a lancé un moteur évolué le week-end dernier dans le GP de Russie, un aperçu de celui que Maranello prépare pour la révolutionnaire saison 2022 avec une nouvelle réglementation. Charles Leclerc a été choisi pour monter le nouveau groupe motopropulseur sur sa voiture, bien que cela ait été une pénalité sur la grille et que le Monégasque ait été relégué au fond de la grille. En course, il est revenu et est venu se battre dans la zone avant, bien que la pluie torrentielle des cinq derniers tours ait gâché son travail et Leclerc a terminé 15e. Avec l’ancien moteur, Carlos Sainz a réalisé son troisième podium en tant que pilote Ferrari.Mattia Binotto , directeur technique de la Scuderia, a évalué les performances du nouveau moteur qu’il a testé Leclerc: « Cela a bien fonctionné, comme nous l’avions prévu. Charles a également apporté une bonne contribution, nous ne nous attendions pas à ce qu’il marque autant de points puisqu’il est parti du fond de la grille, même si nous l’attendions à la fin. Il y a une différence entre les deux groupes motopropulseurs, et Sainz aurait fait encore mieux avec le nouveau” a-t-il prévenu.

“Dès que possible, nous installerons également le nouveau groupe motopropulseur dans la voiture de Carlos. Nous sommes très heureux du choix de Sainz, fier de ce qu’il apporte : expérience et vitesse. Il aide également Leclerc, les deux aidants les deux grandissent “, a-t-il déclaré Binotto, qui a refusé de faire une comparaison directe entre les deux moteurs : « Non, je ne veux pas le quantifier. Je pense que c’est une question de confidentialité. C’est un pas en avant en termes de performances, mais comme l’ont déjà dit Charles et Laurent, le le plus important pour nous est que nous avons certainement avancé le plus possible avec cette nouvelle technologie. Sans aucun doute, cela nous aidera vers 2022 en termes d’expérience sur laquelle nous pouvons construire. Mais je suis heureux maintenant que Charles l’a et l’utilisera pendant le reste de la saison, ce qui est encore un peu un pas en avant », a-t-il confirmé.

Ferrari reste quatrième au classement de la Coupe du monde par équipes, à 17,5 points de McLaren, actuellement troisième du championnat.