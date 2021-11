Ferrari remplace le châssis fissuré de Leclerc après de mauvaises qualifications · .

Ferrari remplacera le châssis de Charles Leclerc pour le Grand Prix du Qatar après avoir découvert une fissure qui, selon l’équipe, s’est produite lors des qualifications.

Leclerc n’a pu se qualifier que 13e, ratant une place en Q3 par deux dixièmes de seconde.

L’équipe a confirmé dans un communiqué après les qualifications qu’une fissure avait été découverte dans le châssis qui, selon elle, était le résultat d’un choc de Leclerc lors de la Q1. Le châssis sera remplacé et Ferrari pense que Leclerc pourra repartir de sa position de qualification d’origine.

Leclerc a admis qu’il était confus quant à la raison pour laquelle il manquait autant de rythme par rapport à son coéquipier, Carlos Sainz Jnr, qui a progressé en Q3 avec des pneus à gomme moyenne plus durs. Leclerc n’a pas pu l’accompagner malgré un deuxième run en gomme tendre.

« C’était vraiment inattendu », a déclaré Leclerc avant que Ferrari ne confirme le changement de châssis. « Si jamais je perds le rythme, je sais si c’est parce que l’équilibre n’est pas juste ou si j’ai fait une erreur. Mais ce n’était pas le cas aujourd’hui.

« Je n’ai jamais senti que les pneus étaient dans la fenêtre de droite et je glissais tout le temps, limité par le manque d’adhérence. En plus de cela, les dommages au châssis causés par les bordures en Q1 n’ont certainement pas aidé.

« Je dois donc m’asseoir avec l’équipe et analyser soigneusement toutes les données pour voir si quelque chose d’important ne fonctionnait pas correctement ou peut être amélioré. »

Il a prédit une course difficile pour l’équipe dimanche. « Nous avons beaucoup de travail devant nous, notamment pour nos mécaniciens et ce ne sera pas une course facile demain. J’espère que nous pourrons profiter de commencer avec un libre choix de pneus neufs.

