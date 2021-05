Ferrari retarde le nouveau plancher pour éviter le favoritisme des conducteurs

Ferrari a testé un nouveau sol lors des essais de vendredi au Portugal, mais pour éviter de jouer les favoris, ne l’utilisera plus avant Barcelone.

La Scuderia n’a apporté qu’un seul de ces étages expérimentaux avec eux à Portimao, et Motorsport.com rapportent que les commentaires ont été positifs de Charles Leclerc.

Le Monégasque a terminé P4 lors de la première séance d’essais du GP du Portugal en l’utilisant, avec seulement 0,236 s de moins que Valtteri Bottas qui a dominé la séance.

Cependant, nous ne le verrons pas remis en action avant le Grand Prix d’Espagne le week-end prochain, car Ferrari n’aurait pas voulu faire preuve de favoritisme entre les pilotes en l’utilisant pour le reste des séances au Portugal.

Au lieu de cela, ils vont attendre que Leclerc et Carlos Sainz aient la mise à jour à leur disposition à Barcelone.

“Les hommes du Cheval Cabré n’ont pu préparer qu’une seule base mise à jour, donc elle ne sera pas utilisée le week-end pour éviter le favoritisme entre pilotes, mais nous verrons en Espagne”, indique le rapport de la branche italienne du sport automobile. .

Vendredi au Portugal ✅ # Carlos55 P4️⃣ # Charles16 P7️⃣ # essereFerrari 🔴 #PortugueseGP pic.twitter.com/bDOsG81kkV – Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 30 avril 2021

La décision de l’équipe sera facilitée par le fait que, sans le nouveau plancher, Sainz a quand même réussi à sécuriser P4 dans FP2.

«Ce fut une journée positive pour moi», a-t-il déclaré selon Sky Italia.

«Aujourd’hui, nous avons probablement eu la plus faible adhérence de la saison. C’est la troisième piste différente avec des conditions différentes. A Bahreïn, il y avait certaines conditions, à Imola d’autres et ici encore différentes.

«C’est une autre bonne journée pour moi, les pneus se comportent différemment mais nous avons des temps similaires [to what we expected] et c’est bien.

«Nous devons comprendre la relation entre le pneu et la voiture, comment la réchauffer, et ce sont les principaux aspects sur lesquels travailler avant les qualifications».

Leclerc a quant à lui terminé la séance de l’après-midi en P7 et n’était pas aussi satisfait de sa performance sur les longues courses en particulier.

«Aujourd’hui, la simulation de qualification était positive», a-t-il déclaré.

«Nous sommes bien allés aussi avec les longs runs. Pas génial de dire la vérité de mon côté, c’était le point faible et je dois y travailler pour demain.

“Carlos a bien fait, donc nous avons de bons retours de l’équipe.”

