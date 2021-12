Ferrari révèle qu’elle avait une vulnérabilité de dépassement avec SF21

Le directeur de course Ferrari, Laurent Mekies, a déclaré que la vulnérabilité de leur voiture lors du dépassement avait parfois «tué la performance globale» cette saison.

Ferrari a montré une amélioration significative de ses performances cette année par rapport à 2020, une partie de son déficit de groupe motopropulseur ayant été récupéré cette fois-ci.

Alors que le directeur de course a admis que les changements qui ont amélioré le moteur étaient petits et efficaces plutôt qu’une révision massive, il a réfléchi et a été reconnaissant des avantages qu’il a apportés.

Cela est venu avec la mise en garde de ne pas pouvoir doubler les voitures une fois qu’elles ont été dépassées, et il a estimé qu’une fois que cela s’est produit, il n’y avait pas beaucoup de chances pour que Carlos Sainz ou Charles Leclerc puissent réagir.

« En termes absolus, il n’y a rien sur le nouveau système hybride où l’on puisse dire qu’il a changé la donne », a déclaré Mekies, cité par Motorsport-Total.com.

« Mais quand vous y réfléchissez à nouveau, vous vous dites « et si nous n’avions pas eu ces dixièmes et centièmes de seconde ? » Cela nous aurait fait reculer X positions.

« Parce que le terrain est si serré, nous pensons qu’il [updated power unit] a été très important dans la deuxième et surtout la troisième partie de la saison.

« Dans certaines situations, nous étions vulnérables aux dépassements, ce qui a tué les performances globales de la voiture. Une fois que nous étions derrière, c’était tout.

« Donc, ce petit plus nous a aidés à mieux utiliser le potentiel de la voiture, car nous étions moins vulnérables et pouvions conduire librement plus souvent. »

Mekies a ajouté que l’équipe avait fait un « pas important » avec son groupe motopropulseur cette année et qu’avec le gel du moteur en Formule 1 la saison prochaine, leur construction en 2022 sera cruciale pour les performances de l’équipe dans les années à venir.

Le directeur de l’équipe Mattia Binotto a admis qu’il n’y avait pas de « baguette magique » qui puisse ramener l’équipe au premier plan au cours d’une saison, mais leur directeur de course est optimiste quant à l’objectif d’égaler leurs concurrents en termes de puissance brute.

« Les chiffres du dyno nous ont déjà montré des progrès décents », a déclaré Mekies. « Nous savions que nous n’allions pas rattraper la concurrence, mais si vous regardez à quelle distance nous étions en 2020, nous avons considérablement réduit la régression.

« Que ce n’était pas suffisant n’était pas une surprise », a ajouté Mekies en expliquant comment ils n’avaient pas entièrement comblé l’écart.

« Mais on a vu que les pas franchis par la concurrence n’étaient peut-être pas aussi grands que les nôtres. Ils étaient encore importants, surtout pour Mercedes.

« Il était important pour nous d’apporter la mise à jour hybride avant la saison 2021 car nous savions que nous devions combler l’écart. Nous avons pu réduire à nouveau l’écart avec le nouvel hybride. Est-il à zéro ? Non, ce sera l’objectif maintenant.