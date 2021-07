Ferrari s’attend à des “surprises de la part des équipes de milieu de terrain” selon les règles de 2022 · .

Le directeur de course de Ferrari, Laurent Mekies, s’attend à des changements dans l’ordre de compétition de la Formule 1 après l’entrée en vigueur des changements radicaux des règles du sport l’année prochaine.

S’exprimant dans une interview exclusive pour ., Mekies a décrit comment les changements de règles de 2022 signifiaient que les équipes concevaient des conceptions propres.

“Au lieu de dire” whoa, ça change a, b, c, d, e, f “, je pense qu’il est vite devenu clair qu’il s’agissait d’un nouveau morceau de papier. C’est comme ça que je pense que nous allons le voir en tant qu’équipe et en tant que sport.

Toutes les équipes reconnaissent l’ampleur des opportunités présentées par les nouvelles règles, estime-t-il. « Nous en sommes tous conscients, que nous soyons à l’avant ou à l’arrière, nous sommes conscients qu’il y aura des changements.

«Il y a eu de nombreux changements de réglementation, de lourds changements de réglementation dans le passé, peut-être pas de cette ampleur. Mais nous savons qu’il existe un réel potentiel pour modifier les termes de l’ordre du réseau. »

La réglementation aérodynamique de 2022 modifie radicalement le flux d’air autour d’une voiture de F1, ramenant l’effet de sol sous le plancher.

“En termes de plus grand défi à partir de maintenant, certainement dans la première phase, ce sont probablement les réglementations aérodynamiques et la façon dont nous les amenons à interagir avec la suspension mécanique”, a déclaré Mekies. “C’est probablement les deux plus gros facteurs, avec les pneus.”

En plus de la réglementation aérodynamique révisée, les équipes devront également s’adapter à de nouvelles roues de 18 pouces. L’interaction entre les deux sera la clé de l’ordre concurrentiel de l’année prochaine, a déclaré Mekies.

« Je ne pense pas que ce sera [all] sur les performances des pneus, mais je pense que ce sera dans la combinaison des concepts de voiture, des nouvelles réglementations, des réglementations aérodynamiques, de la façon dont ils interagissent avec les pneus et comment pouvons-nous faire en sorte que tout fonctionne comme ça.

« Je pense que vous nous verrons des surprises. Nous avons également le potentiel de voir des surprises de la part des équipes de milieu de terrain, et c’est un risque et une opportunité pour tout le monde.

Bien que les changements aérodynamiques pour améliorer la capacité des voitures à se suivre et le passage aux roues de 18 pouces soient les facteurs les plus manifestement distincts sur les modèles de voitures 2022 jusqu’à présent, la suspension des voitures fait l’objet de changements majeurs. Les systèmes hydrauliques complexes et les plates-formes étendues actuellement utilisés sont remplacés par des systèmes plus conventionnels.

“Vous aurez trois piliers massifs qui sont complètement nouveaux”, explique Mekies. “Aero regs, une façon complètement différente de conduire la voiture [and] suspension mécanique. Personne n’a [had] cela pendant 10 ou 15 ans et il offre beaucoup de limitations différentes. Et au milieu de tout cela, vous devrez chausser des pneus entièrement neufs.

« Donc, je pense vraiment que ce sera le [defining factors] et la grande chose pour regarder qui fait un bon travail.

