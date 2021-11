Ferrari s’attend à une course encore plus forte au Mexique alors qu’elle se prépare à dépasser McLaren · .

Ferrari, qui est sur le point de dépasser McLaren pour la troisième place du championnat, s’attend à être encore plus forte au Mexique qu’elle ne l’était lors de la dernière course.

Charles Leclerc a terminé avec près de 25 secondes d’avance sur la première McLaren du Grand Prix des États-Unis. Cela a laissé les deux équipes séparées de seulement trois points et demi dans leur combat de toute la saison pour la troisième place du classement.

Leclerc a déclaré que l’équipe était plus compétitive que prévu sur le Circuit des Amériques. « Nous avons eu quelques bonnes courses maintenant, surtout Austin était une course assez forte pour nous », a-t-il déclaré. « C’est bien de voir que ce n’est pas une piste où nous nous attendions à être forts ou du moins pas plus forts que McLaren, nos principaux concurrents cette année, et nous l’étions. »

Les pilotes Ferrari ont surclassé les McLaren à Austin et Leclerc pense qu’ils pourraient être encore plus forts ce week-end.

« Sur le papier, ce devrait être une meilleure piste pour nous par rapport à Austin », a-t-il déclaré. « Mais c’est aussi vrai de dire que parfois nous avons eu de bonnes et de mauvaises surprises par rapport à ce que nous attendions sur le papier.

« Alors ne nous emballons pas trop et concentrons-nous à nouveau sur notre travail. Mais cela devrait être une course assez forte pour nous si nous nous comparons aux autres équipes du milieu de terrain. »

Bien que Leclerc ait signé deux pole positions cette année et ait pris le départ de la dernière course au Mexique après la pénalité de Max Verstappen, il ne s’attend pas à ce que Ferrari soit aussi compétitif ce week-end : « 2019 a été une bonne année pour nous. , a-t-il déclaré, nous avons commencé en pole même si nous avons terminé deuxièmes en qualifications, mais nous ne nous battons pas pour les mêmes choses cette année.

Lando Norris de McLaren est passé de la troisième à la cinquième place du championnat depuis la pause estivale et n’a plus que 21 points d’avance sur Leclerc. Il a admis que les récents gains de performances de Ferrari rendent difficile l’évaluation de laquelle des deux équipes est susceptible d’être la plus compétitive à chaque course.

« C’est difficile, c’est difficile de savoir où vous allez être chaque week-end parce que cela a toujours été généralement très proche », a déclaré Norris, « même depuis le début de la saison, ce n’est pas comme si nous l’avions fui à aucun moment. point, ça a toujours été proche.

« C’est tendu. Nous travaillons dur, tout le monde à l’usine travaille dur pour essayer de trouver ces dernières petites choses dont nous avons besoin pour le reste de la saison.

« Mais Ferrari est forte, il faut le leur donner. Ils ont été très forts en deuxième partie de saison et surtout les derniers week-ends. Nous menons donc un combat et nous pouvons certainement le leur apporter jusqu’à la fin, c’est donc le plan. »

L’avantage de vitesse en ligne droite dont jouissait McLaren plus tôt dans l’année a diminué depuis que Ferrari a introduit une mise à niveau de son groupe motopropulseur lors du Grand Prix de Russie. Norris a fait allusion à cela et a souligné les bonnes performances de son châssis dans les virages lents, qui sont nombreux au Mexique.

« Les virages plus lents, je dirais, sont plus une force [for them] par rapport à nous. Et puis une vitesse plus élevée est plus une de nos forces, par rapport à eux, donc ça oscille dans les deux sens. Parfois, différentes parties de la piste nous conviendront et différentes parties de la piste leur conviendront. C’est pourquoi nous sommes toujours à égalité.

« Mais bien sûr, il y en a qui sont juste plus adaptés à Ferrari comme Bakou l’était avec la vitesse lente ou Monaco aussi. Je pense donc que nous avons tous les deux de toute évidence nos forces et nos faiblesses. Bien sûr, pour Ferrari, l’une de leurs faiblesses n’est plus vraiment une faiblesse. »

