Ferrari s’attend à une différence “négligeable” entre les unités de puissance l’année prochaine · .

Ferrari est convaincu que les quatre fabricants de moteurs de Formule 1 seront très proches en termes de performances lorsque leurs moteurs seront gelés l’année prochaine.

Un gel du développement des moteurs sera introduit au début de la saison 2022 de F1 pour permettre aux constructeurs de prioriser les travaux sur le nouveau matériel pour 2025, date à laquelle une nouvelle formule sera introduite.

Les turbos hybrides V6 en seront à leur neuvième saison d’utilisation l’année prochaine. Mercedes a longtemps été considérée comme ayant de loin le meilleur groupe motopropulseur, mais ces dernières années, des concurrents tels que Honda ont réalisé des gains considérables.

Ferrari a également fait des progrès notables avec son groupe motopropulseur cette année, mais on pense toujours qu’il est à la traîne par rapport à ses rivaux. Néanmoins, le directeur de l’équipe Mattia Binotto pense que soutenir un gel était la bonne décision.

“La raison du gel du 2022, j’ai accepté parce que je pense que d’ici là, dans un an, nous aurons peut-être en quelque sorte une bonne convergence sur les performances du groupe motopropulseur entre les fabricants”, a-t-il déclaré à .. « Nous pouvons voir que cela se produit déjà et je pense que dans un an, nous aurons peut-être une bonne convergence. »

Cependant, Binotto ne s’attend pas à ce que les quatre constructeurs – Ferrari, Mercedes, Honda et Renault – soient exactement au même niveau au début de la saison prochaine. “La convergence signifie qu’il y aura un delta entre les unités de puissance qui est suffisamment négligeable pour laisser ensuite la concurrence sur le châssis”, a-t-il déclaré.

Comme il s’attend à ce que les motoristes aient une quasi-parité l’année prochaine, Binotto pense que c’est le bon moment pour la F1 de se concentrer sur la prochaine génération de réglementations.

“Si nous convergeons, alors je pense que nous devrions simplement nous assurer que tout le monde dépense son propre argent pour ce qui sera le 2025 [power unit],” il a dit. « Il s’agit donc d’éviter des dépenses excessives dans une période où il faut vraiment réfléchir, à terme, à un nouveau groupe motopropulseur.

Mattia Binotto parlait à . pour une prochaine édition de la chronique RacingLines, qui paraîtra plus tard dans la journée.

Ne manquez rien de nouveau de .

Suivez . sur les réseaux sociaux :

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Saison 2021 de F1Parcourir tous les articles de la saison 2021 de F1

Partagez cet article de . avec votre réseau :