Ferrari s’est déclaré « assez satisfait » des résultats de la mise à niveau du moteur qu’ils ont introduite lors des deux dernières courses.

Charles Leclerc a été le premier des pilotes à recevoir le groupe motopropulseur amélioré lors du Grand Prix de Russie, rejoint par Carlos Sainz en Turquie la dernière fois.

Les deux ont donc dû repartir du fond de la grille, ayant encouru des pénalités de moteur lors de l’installation de leur groupe motopropulseur amélioré, mais ont pu faire des progrès impressionnants dans le peloton.

La course de Leclerc à Sotchi a été gâchée lorsqu’il est resté trop longtemps sur des pneus slicks sous l’averse vers la fin de la course, mais en Turquie, il a brièvement semblé avoir une chance de gagner avant de terminer quatrième.

Sainz, quant à lui, a été élu Pilote du jour à Istanbul Park après une série de dépassements sur le chemin de la huitième place.

Dans l’aperçu de Ferrari du Grand Prix des États-Unis, leur chef de groupe motopropulseur, Enrico Gualteri, a confirmé les commentaires antérieurs de Leclerc selon lesquels les données confirment que la nouvelle version du moteur est une amélioration par rapport à son prédécesseur.

« Jusqu’à présent, nous sommes assez satisfaits des retours que nous avons eus de la piste », a déclaré Gualteri.

« Cela a été un travail assez dur et le mérite en revient vraiment à toutes les personnes qui ont travaillé sur ce projet.

« Nous avons changé la technologie, élevant le niveau de tension du système d’exploitation du stockage d’énergie près du double. Chaque élément du système ERS a changé pour s’adapter d’une manière ou d’une autre à cette nouvelle condition de fonctionnement et pour tirer le meilleur parti du niveau d’efficacité.

« Le stockage d’énergie a beaucoup changé, mais en gardant la même chimie de la version précédente. Les moteurs électriques ont dû beaucoup changer.

« Nous avons eu beaucoup de refonte et avec eux, également l’électronique de commande. C’est un peu une mise à niveau.

Les travaux sur le moteur ont également été entrepris avec un œil sur 2022, lorsque les équipes doivent concevoir de toutes nouvelles voitures pour se conformer au règlement technique F1 remanié.

« Lorsque vous apportez sur la piste une telle mise à niveau, vous essayez toujours de vous préparer au mieux et c’est pourquoi il est si important pour nous de permettre d’anticiper assez longtemps. [large] nombre de courses l’introduction du nouveau système », a ajouté Gualteri.

« Courir dans différentes conditions sur différentes pistes, il est vraiment important pour nous d’être sûrs que nous façonnerons la voiture pour 2022 en conséquence.

« C’est important d’avoir apporté un peu de performance avec cette évolution, et aussi pour la lutte pour la troisième position [in the Constructors’ Championship] qui est toujours notre objectif pour cette saison.