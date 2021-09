Ferrari “sûr” que leur douleur à Monza ne se répétera pas

Ferrari est conscient que, malheureusement pour eux, Monza est loin d’être idéal pour leur voiture – mais ils sont confiants de faire mieux que l’an dernier.

Franchement, la Scuderia ne pouvait guère faire pire que lors du Grand Prix d’Italie de l’année dernière, qui les a vus atteindre le point le plus bas d’une campagne 2020 lugubre.

Avec leur moteur en difficulté par rapport aux Mercedes et Honda, Charles Leclerc et Sebastian Vettel ont pris le départ de la course respectivement 13e et 17e.

Ensuite, les choses ont empiré lorsque les freins de Vettel ont surchauffé au septième tour et il a été contraint à l’abandon, brisant les panneaux de signalisation en polystyrène à la première chicane, tandis que Leclerc a également fait une sortie spectaculaire en s’écrasant sur la Parabolica juste avant la mi-course.

Seul point positif, aucun Tifosi n’était là pour le voir, la course s’étant déroulée à huis clos en raison de la pandémie.

Leclerc a déjà déclaré que Monza serait “assez difficile” pour Ferrari car ils ont été plus efficaces cette saison sur des circuits où un avantage de puissance est moins critique, déclarant : “Avec ces longues lignes droites, je ne m’attends pas à être aussi fort là-bas.”

Course à domicile, mais faites-le rétro ✨#essereFerrari 🔴 #ItalianGP pic.twitter.com/ONmyvBpWvJ – Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 8 septembre 2021

Son patron d’équipe, Mattia Binotto, est d’accord – mais espère que la foule de 50 % autorisée à assister au « Temple de la vitesse » connaîtra un bien meilleur résultat qu’il y a 12 mois.

“Nous savons que Monza ne sera pas facile pour nous, il y a toujours un désavantage moteur que nous paierons en ligne droite”, a déclaré Binotto à Sky Italia.

“Mais je pense que nous pouvons bien nous préparer, [with] le package aérodynamique que nous avons, également avec efficacité en ligne droite, nous ferons certainement mieux que l’an dernier.

« Ensuite, c’est une piste où il faut savoir attaquer les trottoirs, il y a des zones de freinage importantes. Je ne le prendrais pas pour acquis. Alors maintenant, nous allons à Monza absolument avec le désir de bien faire.

Binotto a également fourni une mise à jour sur les progrès de Ferrari avec sa toute nouvelle voiture pour la saison prochaine, lorsque les grands changements réglementaires de la F1 seront introduits.

“Pour 2022, à Maranello, ils travaillent jour et nuit”, a déclaré Binotto. « Je dois dire qu’ils fonctionnent bien, donc les progrès que je vois me rendent, je ne dis pas confiant, mais c’est sûr que l’équipe a actuellement une bonne dynamique de développement et d’intégration entre les départements. Il y a donc de la positivité sur le projet.

« Alors on sait que c’est une compétition relative, on ne sait pas ce que font les autres. Il y a des voitures aujourd’hui qui sont plus fortes que nous, ce qui signifie qu’elles ont une meilleure base, au moins en équipe, sur laquelle compter.

“Mais nous avons dit plus d’une fois que 2022 représente une opportunité – nous essayons de la saisir autant que possible.”

Reportage supplémentaire de Luca Brambilla

