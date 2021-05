Ferrari toujours debout et Verstappen mène les derniers essais libres à Monaco

22/05/2021

La troisième séance gratuite du Grand Prix de Monaco a noté les bons sentiments manifestés jeudi par Ferrari et Carlos Sainz, ainsi que les problèmes d’Alpine et Fernando Alonso (15e), tandis que les deux hommes qui se battent cette année pour le titre, Lewis Hamilton (Mercedes) et Max Verstappen (Red Bull) Ils pointent vers une belle bataille dans la «qualification», qui se déroulera ce samedi à partir de 15h00 sur un circuit où partir premier sur la grille équivaut pratiquement à une victoire.

La séance du matin en Principauté s’est terminée tôt en l’absence de 3 minutes en raison d’un accident du ‘recrue’ Mick Schumacher avec les Haas. Verstappen a terminé en tête du tableau des temps (1.11.294), bien que suivi de près par les Ferrari, avec Carlos Sainz à seulement 47 millièmes et Charles Leclerc à deux dixièmes.

Verstappen a toujours bougé en position de tête tant que Hamilton a eu plus de problèmes, y compris une petite frayeur au volant de la W12. Le septuple champion a terminé septième avec la Mercedes, à plus d’une demi-seconde du Néerlandais. Aussi Sainz a été sur le point d’être frappé par Lando Norris quand le Britannique a rencontré le Madrilène dans une tentative de tour rapide.

À 17 minutes de la fin Nicolas Latifi il a écrasé sa Williams contre le mur au départ de T16 et a provoqué le premier drapeau rouge de la séance, même si heureusement le pilote canadien n’a pas été endommagé. L’accident a laissé sur la piste de nombreux morceaux que les commissaires monégasques ont enlevés en un temps record pour minimiser l’impact sur ces dernières séances d’essais libres.

Alpine a confirmé la mauvaise impression qu’il a faite jeudi, avec Alonso en quinzième position et son partenaire Esteban Ocon a clôturé le classement à la 20e place, à 2’30. Il faudra encore beaucoup s’améliorer pour être en mesure de se battre pour la Q3 dans deux heures.

Fois, gratuit 3:

1 Max Verstappen (Red Bull) 1’11 “294

2 Carlos Sainz (Ferrari) à 0 “047

3 Charles Leclerc (Ferrari) à 0 “258

4 Valtteri Bottas (Mercedes) à 0 “471

5 Sergio Pérez (Red Bull) à 0 “523

6 Lando Norris (McLaren) à 0 “694

7 Lewis Hamilton (Mercedes) à 0 “726

8 Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) à 1 “004

9 Pierre Gasly (Alpha Tauri) à 1 “063

10 Sebastian Vettel (Aston Martin) à 1 “243

11 Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) à 1 “245

12 Lance Stroll (Aston Martin) à 1 “406

13 Daniel Ricciardo (McLaren) à 1 “665

14 Mick Schumacher (Haas) à 1 “845

15 Fernando Alonso (Alpine) à 2 “035

16 Nikita Mazepin (Haas) à 2 “096

17 George Russell (Williams) à 2 “153

18 Nicholas Latifi (Williams) à 2 “181

19 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) à 2 “228

20 Esteban Ocon (Alpine) à 02 “320