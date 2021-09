Ferrari “très forte” sur un tour, mais souci à long terme

in

Le rythme d’un tour est un gros point positif pour Ferrari à Zandvoort, mais ils sont moins confiants pour le transférer dans le rythme de course.

La Scuderia a déjà fait bonne figure dans les rues de Monaco et de Bakou cette saison, ce n’était donc pas une surprise de les voir à nouveau impressionner sur le circuit serré de Zandvoort.

Peut-être que l’étendue de leurs exploits a été une révélation, Ferrari ayant terminé les essais de vendredi en P1 et P2.

Charles Leclerc a dominé le FP2 devant son coéquipier Carlos Sainz, et bien que Max Verstappen de Red Bull aurait probablement trouvé quelques dixièmes supplémentaires sur son temps P5 avec un parcours sans faute, Ferrari avait néanmoins l’air impressionnant.

Cependant, leur ambassadeur et ancien pilote de F1 Marc Gene a révélé que Ferrari avait des inquiétudes quant à son rythme à long terme.

« Ce n’est pas notre position parce qu’après le long terme, cela nous a un peu redimensionné. Ce qui vous fait penser un peu, ce sont les charges de carburant et les modes du moteur », a-t-il déclaré à Sky Italia.

“Mais oui, Ferrari va bien ici, je ne dis pas que nous n’avons pas fait du bon travail aujourd’hui, mais si vous regardez les longs relais, Red Bull est plus fort, c’est sûr, Mercedes est plus fort c’est sûr.

“Mais, oui, sur le tour rapide [with] pneus tendres, Ferrari est très solide, et ici, cela compte beaucoup.

Quelle piste ! Aimer.

Premier jour positif mais encore pas mal de boulot pour demain. Faisons ça ! pic.twitter.com/h9sJzzLFk3 — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) 3 septembre 2021

Aussi spectaculaire que puisse paraître Zandvoort, il est à craindre qu’il ne permette pas beaucoup de dépassements, et Gene a en effet confirmé que les qualifications sont l’objectif de Ferrari en ce qui concerne leurs réglages.

« Oui, évidemment oui, sur cette piste, comme à Monaco, il faut tout donner en qualifications, confirme-t-il.

« Aujourd’hui j’ai vu le virage 3 là où j’étais, un bel endroit pour moi, le virage 3 aujourd’hui pour moi est au niveau de l’Eau Rouge, au moins comme sensation de l’extérieur.

“Là, la Ferrari volait, vous avez vu la traction qu’elle avait. Au lieu de cela, à long terme, j’ai vu visuellement que Red Bull était plus fort et Mercedes plus forte.

« Donc je ne peux pas dire, ce sont les variables, combien de poids, combien de carburant. Mais en qualifications sur le seul tour, la Ferrari dans ce virage était vraiment quelque chose de spécial. »

Et donc d’après ses observations, bien que Gene ne pense pas que Red Bull ait semblé particulièrement fort lors de ses courses de qualification, il s’attend à ce que Verstappen soit fort sur une distance de course.

“Je ne vois pas Red Bull aussi rapide que Mercedes sur un seul tour, puis sur le long terme, Red Bull est allé très vite”, a déclaré Gene.

« Mais quand je vois [Valtteri] Bottas qui est toujours là et [Sergio] Perez pas souvent, il me semble que c’est un peu Verstappen qui fait la différence.