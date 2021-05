Ferrari va dormir sur la décision de changement de boîte de vitesses Leclerc

Ferrari a annoncé dimanche qu’il déciderait si la boîte de vitesses de Charles Leclerc doit être remplacée pour le Grand Prix de Monaco.

Leclerc a décroché une pole position surprise pour sa course à domicile après que la Scuderia ait traduit le rythme impressionnant dont elle avait fait preuve lors des essais libres en qualifications.

Mais après avoir réalisé un meilleur temps près d’un quart de seconde plus rapide que tous ses rivaux lors des premières descentes en Q3, le joueur de 23 ans s’est écrasé en essayant d’aller encore plus vite lors de sa dernière tentative.

Couper la barrière du complexe de la piscine a mis la Ferrari hors ligne et l’a envoyée dans le mur, subissant des dommages importants et faisant ressortir les drapeaux rouges.

Max Verstappen, Valtteri Bottas et le coéquipier de Leclerc, Carlos Sainz, avaient tous de grands espoirs de décrocher la pole position, mais leurs chances se sont terminées car la séance s’est terminée avec seulement quelques secondes au chronomètre.

La crainte immédiate, exprimée à la fois par Leclerc et son patron de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto, était que la voiture ait subi des dommages à la boîte de vitesses, ce qui pourrait éventuellement nécessiter un remplacement – et cela pourrait signifier une chute de grille de 10 places.

Cela pourrait encore arriver, selon Ferrari, qui a publié un communiqué samedi soir expliquant ce que leurs vérifications préliminaires avaient révélé.

«Une première inspection de la boîte de vitesses de la voiture de Charles Leclerc n’a révélé aucun dommage grave», indique le communiqué.

«D’autres contrôles seront effectués demain pour décider si la même boîte de vitesses peut être utilisée en course.»

Binotto, qui a vu son coéquipier de Leclerc, Sainz, se classer 4e sur la grille, avait déclaré plus tôt à Sky F1: «Nous sommes inquiets mais nous vérifions. Il est trop tôt pour le savoir.

«On ne s’attendait pas à être en pole, mais après jeudi, nous étions plutôt satisfaits des performances de la voiture.

«Les pilotes étaient confiants et c’est bon de voir Carlos être aussi rapide et de plus en plus confiant avec la voiture.

«Il sait qu’il aurait pu faire un peu mieux aujourd’hui et est un peu déçu, mais c’est un bon signe.

«Le pôle est évidemment très important ici, mais voyons la boîte de vitesses et voyons demain.»

