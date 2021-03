Ferrari VC demande une victoire en 2021

Le vice-président de Ferrari, Piero Ferrari, ne pense pas que gagner une course en 2021 soit «trop demander».

Au cours de la trêve hivernale, la Scuderia a clairement indiqué qu’elle avait vu de forts gains dans le département des moteurs pour 2021 et aussi avec son dernier challenger, le SF21.

Après une campagne 2020 lugubre qui a vu Ferrari s’effondrer à la P6 du championnat des constructeurs, rien de moins qu’une vaste amélioration aurait été un désastre.

Heureusement, le Grand Prix de Bahreïn qui a ouvert la saison a été un succès pour la Scuderia puisque Charles Leclerc s’est qualifié P4 avant de terminer P6. Carlos Sainz a réussi un doublé aux points.

L’objectif pour 2021 est la 3e place chez les constructeurs, un objectif que Ferrari cherche à atteindre, mais leur vice-président Piero aimerait qu’une victoire de course soit présentée pour la nouvelle saison.

«2021 marque le 70e anniversaire de notre première victoire en Formule 1 au Grand Prix de Grande-Bretagne 1951 lorsque Froilan Gonzalez a triomphé à Silverstone», a-t-il déclaré à Leo Turrini avant le Grand Prix de Bahreïn.

«Maintenant, j’espère gagner au moins un Grand Prix dans la saison qui est sur le point de commencer à Bahreïn. Je ne pense pas que je demande trop… »

Bien sûr, la pression s’accompagne d’une telle attente, mais la gestion de la pression fait partie du fait d’être chez Ferrari.

«Nous ne devons pas avoir peur de la réalité. Il faut l’accepter et si nous ne l’aimons pas, nous devons travailler pour le changer. Tout le monde chez Ferrari est toujours surveillé, cela fait partie de notre ADN », a poursuivi Piero.

«A Maranello, nous sommes tous conscients que nous ne pouvons pas aspirer au Championnat du Monde. Mais je veux trouver la preuve dans les 23 courses qui nous attendent que nous comprenons ce qui n’allait pas et que nous savons ce qu’il faut faire pour revenir au sommet. Bien sûr, la route sera longue, la course compliquée. Mais nous sommes Ferrari, nous devons donner un signal.

«Leclerc est jeune mais c’est déjà une garantie. Sainz est nouveau pour nous, évidemment. Je le connais moins mais je sais qu’il s’est bien intégré à l’équipe.

«Connaissez-vous son père, Carlos Sainz senior, le pilote du rallye, m’a téléphoné? C’était très sympa, il est entré dans l’histoire dans les rallyes, maintenant il a un fils dans une Ferrari. C’est une combinaison qui m’intrigue.

Les espoirs de Ferrari de revenir au sommet reposent beaucoup sur les nouvelles règles de 2022 lorsque «une autre Formule 1» verra le jour, comme le décrit Piero.

Mais en plus de la situation de Ferrari, avec une vue d’ensemble, Piero souhaite que la Formule 1 soit plus «compréhensible» à partir de 2022.

« Dans un an, les règles vont complètement changer, ce sera une autre Formule 1. Et j’espère que c’est une Formule 1 avec une technologie plus compréhensible, moins éloignée des gens ordinaires », a-t-il déclaré.

«Nous devons utiliser l’argent que nous dépensons en course pour avoir des courses plus spectaculaires, des compétitions que le grand public peut comprendre et susciter l’enthousiasme.»

