Ferrari veut des discussions avec la FIA, pas des directives techniques

Le directeur sportif de Ferrari, Laurent Mekies, souhaite que la FIA parle aux équipes avant d’apporter des modifications, plutôt que de nouvelles directives techniques introduites “à l’improviste”.

Le dernier mouvement important à sortir de la Formule 1 cette semaine a été l’introduction de changements d’arrêt aux stands obligatoires qui seront mis en œuvre à partir du Grand Prix de Hongrie.

Avec des arrêts aux stands inférieurs à deux secondes dans la Formule 1 moderne, des problèmes de sécurité ont été soulevés par la FIA en raison de la vitesse et du niveau d’automatisation impliqués dans la réalisation rapide des arrêts.

En conséquence, une réintroduction d’un élément «humain» dans les arrêts aux stands doit désormais être mise en œuvre lors des changements de pneus. En tant que tel, une tolérance de 0,15 s entre les roues observées et trop serrées jusqu’à ce que l’homme au cric soit invité à remettre la voiture au sol deviendra obligatoire.

Parallèlement à cela, une tolérance de 0,2 seconde sera alors imposée à partir des vérins retirés avant que le pilote puisse être invité à quitter son stand. Bien que cela puisse finir par ajouter moins d’une seconde aux temps d’arrêt aux stands actuels, cela entraînera un changement significatif.

Mekies a précisé que même si le nouveau TD ne “causerait aucune difficulté” à Ferrari pour effectuer ses changements à temps, il préférerait que les équipes participent aux conversations entourant les changements de règles afin qu’elles soient informées de ce qui se passe et d’avoir la possibilité d’insérer leur entrée.

“C’est certainement un peu à l’improviste, je suis d’accord avec vous”, a déclaré Mekies à propos des changements aux règles des arrêts au stand, cité par Motorsport.com.

“Je pense que sans discuter des circonstances, je pense que c’est probablement mieux d’aller de l’avant si nous avons la chance de nous asseoir tous ensemble et de régler ces choses avec la FIA et avec l’équipe, plutôt que d’être un peu pris par surprise dans milieu de saison avec un TD.

“En fin de compte, nous comprenons pourquoi, mais ce serait probablement bien de s’asseoir et de voir ce que c’est en premier.”

Red Bull a exprimé son opposition à la nouvelle réglementation, qu’il considère comme une décision délibérée d’essayer de ralentir ses arrêts au stand.

L’équipe a toujours effectué les arrêts les plus rapides tout au long de la saison, et son arrêt de 1,82 seconde pour Max Verstappen au Brésil en 2019 est le record du monde de l’arrêt au stand le plus rapide jamais réalisé.

De fines marges dans la voie des stands ont également contribué à l’avantage de Red Bull cette saison, et le directeur de l’équipe Christian Horner estime que cette nouvelle décision est à courte vue et est mise en place trop rapidement.

“Devoir tenir la voiture pendant deux dixièmes de seconde, on pourrait presque dire que c’est dangereux parce que vous jugez vos écarts – le gars qui libère la voiture doit faire ce jugement”, a-t-il déclaré récemment.

«Je pense que cela n’a pas été bien réfléchi.

« La Formule 1 concerne l’innovation et la concurrence. Voir des arrêts au stand en moins de deux secondes est un exploit remarquable et nous devrions l’encourager, pas essayer de le contrôler.

« Sinon, où s’arrête-t-il ? On va nous dire dans quel sens entrer dans le garage, où nous devons nous asseoir sur le mur des stands et sur quels boutons nous devons appuyer, je suppose. »

