Ferrari veut gagner avec les “vœux pieux” des Italiens

L’ancien pilote Ferrari Gerhard Berger estime que l’équipe est revenue à son scénario de rêve irréaliste de devenir champion du monde avec les Italiens.

La Scuderia est actuellement en train de remonter sur la grille de Formule 1, l’équipe n’ayant pas goûté à la victoire depuis Singapour 2019.

Quant au succès du titre, cette attente remonte bien plus loin. Leur dernier titre des constructeurs remonte à 2008, tandis que le championnat des pilotes 2007 de Kimi Raikkonen était le plus récent succès de Ferrari sur ce front.

Le sort le plus dominant de l’équipe s’est produit entre 1999 et 2004, lorsque Ferrari a remporté six titres de constructeurs et cinq championnats de pilotes, menés sur la piste par Michael Schumacher et dans le garage par un groupe multinational de talents comprenant Jean Todt et Ross Brawn.

Et c’est donc là que Berger pense que son ancien employeur se trompe maintenant, en essayant de doubler l’approche entièrement italienne dans sa chasse aux titres.

“Je pense que Ferrari est retombé dans ce vœu pieux – nous voulons décrocher le championnat avec les Italiens”, a déclaré Berger, cité par Speedweek.com.

« Je ne peux pas comprendre cela, car le succès se termine de toute façon en Italie car Ferrari est une équipe italienne. Pour une équipe performante, vous devez faire appel aux meilleurs au monde. »

En repensant à l’ère Schumacher chez Ferrari, Berger a ajouté : « Cette époque était incroyable. Mais il y avait aussi une bonne équipe avec Jean Todt, Ross Brawn, Rory Byrne et Michael Schumacher.

Berger a eu deux passages avec Ferrari au cours de sa carrière en Formule 1, le deuxième s’étant avéré moins réussi avec une seule victoire entre 1993 et ​​1995.

Et donc par expérience, l’Autrichien dit que seules des années de travail acharné amélioreront la situation actuelle de Ferrari.

« Nous avons également connu des périodes de sécheresse à mon époque. Vous ne pouvez aller de l’avant qu’avec un travail acharné au fil des ans », a-t-il déclaré.

Ferrari a réalisé des gains clairs entre 2020 et 2021, avec deux pole positions et trois podiums à montrer pour la campagne 2021 jusqu’à présent.

Mais en termes de victoires en course, et quand ils s’attendent à ce que le rouge Ferrari revienne sur la plus haute marche du podium, la Scuderia couvre ses paris sur 2022 et le nouveau règlement.

Avec l’introduction d’une nouvelle génération de voitures de Formule 1, Ferrari espère tirer le meilleur parti de la refonte et revenir sur la voie de la victoire, tandis qu’un tout nouveau groupe motopropulseur est également en cours de développement pour cette saison.